В Украине ликвидировали оккупанта Тупицина 6 15.07.2022, 10:50

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Он был родом из Казахстана, но воевал за РФ.

На войне в Украине был ликвидирован очередной солдат путинской армии Дмитрий Тупицын. Оккупант был родом из Казахстана, но воевал за страну-агрессора РФ.

О ликвидации оккупанта сообщил Telegram-канал СтратКом ЗСУ. Смерть Тупицына подтвердили и в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик.

Казахстанец женился на россиянке, поэтому остался жить в РФ, в 2018 году получил гражданство этой страны.

В РФ он пошел и на срочную службу в армию – в 2019-м, а через год после присяги подписал контракт.

Подробности смерти оккупанта не уточняются. Похоронят Тупицына 16 июля на родине в Казахстане.

"Он очень любил жизнь, никогда не стоял на месте! Понимал, куда идет, и говорил: "Кто, если не мы?", – говорится в некрологе военного российской армии, который убивал мирных украинцев.

"Тут все прекрасно. И орк по фамилии Тупицин. И то, что он "очень любил жизнь", и что не сидел на месте. Ну, ничего, теперь Тупицин будет тупить на два метра под землей и уж точно на одном месте", – иронично прокомментировали некролог в СтратКоме ВСУ.

Отметим, по данным украинского Генштаба, по состоянию на 15 апреля в Украине с 24 февраля ликвидированы 38 тысяч российских оккупантов.

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