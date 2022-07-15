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В Зимбабве разгорается скандал из-за белорусских пожарных машин

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  • 15.07.2022, 10:52
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В Зимбабве разгорается скандал из-за белорусских пожарных машин

Сделку могут отменить.

Зимбабвийские парламентарии от оппозиции и правящей партии осудили сделку правительства по закупке пожарных машин из Беларуси. Это редкий случай консенсуса в парламенте, пишет издание New.

Скандал по поводу закупки 70 единиц пожарной техники из Беларуси на сумму 32 млн долларов для местных советов Зимбабве длится уже несколько месяцев. В парламенте Зимбабве затребовали текст контракта, и теперь замминистра местного самоуправления Мариам Чомбо представила его.

Замминистра объяснила, что сделка не была проведена через обычные тендерные процессы, потому что это межправительственное соглашение. На это депутаты заявили о недействительности сделки, потому что такие расходы должны быть одобрены парламентом.

Депутаты также выразили сомнение, что закупка пожарных машин была приоритетной для местных советов. Смутил депутатов и универсальный подход при закупке техники: не ясно, зачем местным советам в сельской местности пожарная машина с 80-метровой стрелой. Депутаты потребовали предоставить письменные запросы к местным властям о необходимости покупки такой техники.

Парламент Зимбабве потребовал отчета от министра по делам местного самоуправления Джули Мойо, который причастен к заключению сделки.

Напомним, Министерство по делам местного самоуправления заявило о закупке 70 единиц пожарной техники из Беларуси на сумму 32 млн долларов. Машины планировалось купить у компании, которой владеет Александр Зингман, почетный консул Зимбабве в Беларуси. Министерство хотело, чтобы покупку профинансировали местные советы. Стоимость одной машины была оценена в 464 тысячи долларов (в Беларуси аналогичные автомобили, судя по сайту госзакупок, оцениваются в сумму около 100 тысяч долларов). Критики называют эту цену завышенной и обвиняют министра по делам местного самоуправления в попытке обойти систему публичных торгов. Министерство считает цену адекватной и ссылается на соглашение между правительствами Зимбабве и Беларуси.

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