Олег Скрипка рассказал, как десять минут спасли его от российских ракет в Виннице 15.07.2022, 11:10

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Олег Скрипка

Фото: charter97.org

14 июля как раз должен был состояться концерт группы «Вопли Видоплясова» в этом городе.

14 июля Россия нанесла ракетный удар по центру Винницы. Известно о 21 погибшем, среди которых трое детей. Госпитализированы 52 человека, среди них 4 детей. 34 человека находятся в тяжелом состоянии. Всего за помощью в медицинские учреждения обратился 91 пострадавший.

Украинский исполнитель, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, что от возможной гибели в Виннице его спасли считанные минуты. Артист опубликовал пост в Instagram, в котором написал, что 14 июля как раз должен был состояться концерт с его участием в этом городе.

Он встретился с организаторами мероприятия в центре, куда и попала ракета. Но, к счастью, за 10 минут до авиаудара Скрипка оттуда уехал.

"Мы должны были посетить военных, как это происходит в каждом городе, в который мы приезжаем с благотворительными концертами. Мы встретились с организаторами мероприятия в месте попадания ракеты, нас спасло 10 минут времени…", - поделился подробностями музыкант.

Артист добавил, что пока враг лжет о ликвидации еще одной военной базы, мы видим воочию реальность их "спасательной спецоперации". Также он написал, что ракетные удары оккупантов попали в парковку возле Дома быта "Юбилейный" и частично разрушили медицинско-диагностический центр:

"Пока враг лжет о ликвидации еще одной военной базы, мы видим собственными глазами реальность их "спасительной спецоперации" - 20 погибших и 90 раненых. Ракетные удары рашистов по Виннице попали в парковку близ Дома быта "Юбилейный" и частично разрушили медицинско- центр. Светлая память всем погибшим… Не забудем, никогда…".

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