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Ученые: Пока мы спим, наши нейроны «напевают» Моцарта

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  • 15.07.2022, 11:17
Ученые: Пока мы спим, наши нейроны «напевают» Моцарта

Нейроны никогда не перестают слушать окружающие звуки, даже когда человек глубоко спит.

Нейробиологи из из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Тель-Авивского университета провели исследование активности коры головного мозга пациентов с эпилепсией. Этим пациентам на кору мозга ставится имплант, чтобы локализовать место судорожной активности для последующего хирургического вмешательства. А пока пациенты через имплант подключены к компьютеру, их очень любят нейробиологи, пишет Techinsider.

С согласия пациентов, ученые воспроизводили слова и музыку, когда человек бодрствовал и когда крепко спал. Одним из музыкальных произведений, выбранных для исследования, была «Маленькая ночная серенада» Моцарта, звучавшая из прикроватных динамиков.

Исследование длилось 7 лет и показало, что во время сна слуховая кора мозга отчетливо реагирует на звук, причем ее реакция практически такая же, как и во время бодрствования. Но есть важнейшее отличие: во сне стихают альфа-бета ритмы. Затухание этих волн и отличает сон от бодрствования. Высшие центры мозга отключены и не могут понять речь или предсказать событие.

Доктор Ицхак Фрид, соавтор исследования и директор программы хирургии эпилепсии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе говорит: «Нейроны никогда не перестают слушать окружающие звуки, даже когда человек глубоко спит. Нейроны подобны музыкантам, играющим Моцарта, каждый с большой точностью и нужной громкостью. Но во сне им не хватает дирижера».

Доктор Фрид отмечает, что результаты исследования помогают понять, как информация обрабатывается людьми в бессознательном состоянии, — пациентами в коме или под наркозом. Понимание работы мозга во сне может подсказать способы, как посредством слуховой стимуляции улучшить память во время сна, когда мозг консолидирует недавно полученную информацию.

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