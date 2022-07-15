Потери оккупантов в Украине превзошли очередной «психологический рубеж» 4 15.07.2022, 11:19

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ВСУ с начала войны ликвидировали «круглую» цифру солдат врага.

На территории Украины за минувшие сутки было ликвидировано около 130 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано 38 тысяч военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.

Общие боевые потери России на 15 июля ориентировочно составили:

личного состава - около 38 000 (+130) человек ликвидировано;

танков - 1672 (+5);

боевых бронированных машин - 3866 (+14);

артиллерийских систем - 842 (+2);

РСЗО - 247 (+0) ;

средства ПВО - 109 (+0);

самолетов - 220 (+1);

вертолетов - 188 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 681 (+0);

крылатые ракеты - 155 (+0);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 2731 (+11);

специальной техники - 67 (+0).

Напомним, накануне авиация ВСУ на юге нанесла четыре удара по скоплениям живой силы и техники России.

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