«Средняя зарплата у автослесаря — €1 200, но после обеда все спят» 4 15.07.2022, 11:32

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Выгодно ли белорусу работать на СТО в Испании?

Дмитрий Новицкий — известный белорусский журналист и блогер. Этой весной он вместе с сыном отправился покорять Испанию на небольшом Peugeot 106. Отдых абсолютно неожиданно превратился в попытку наладить бизнес по поставке б/у запчастей в Беларусь. Мечты о больших деньгах сразу разбились об испанскую действительность: авторазборки держатся на кумовстве и без связей туда не попасть. Однако Дмитрий не теряет оптимизма и даже готов попробовать снова. О легализации бизнеса, лазейках в испанских законах, заработках и ленивых наемных рабочих он рассказал в большом интервью av.by.

«Испанцам не нужны деньги в таком количестве, как нам»

— Как вы оказались в Испании? Не легче ли было начать бизнес в Польше, Литве или Латвии, где хватает русскоязычных…

— «Я за кефиром пошел, а тут — пираты», — говорил Коля Герасимов в фильме «Гостья из будущего». У меня случилось почти так же: выехал я как-то на Peugeot 106 в гости к брату в Испанию, а тут… Вариантов возвращаться в страну, по соседству с которой ведутся боевые действия, у меня не было вообще. Я понял: придется в Испании задержаться. Но сидеть на месте — не мой стиль, тогда я начал думать и изучать, чем я мог бы заниматься там. Очевидно, что мои маркетологические и пиар-компетенции в Испании не пригодятся. Русскоязычным там это не интересно, а чтобы работать с испанцами, нужно знать язык.

— К слову, в Испании легко можно прожить, если ты один и без детей. Разнорабочий на стройке получает от €40 до 50 в день — это занятие там есть круглогодично, поскольку в Испании нет зимы как таковой. Разве что летом будет жарковато.

— Я же начал смотреть в сторону автобизнеса: думал, возможно, стану отправлять бэушные автозапчасти из Испании в Беларусь. Заручился поддержкой белорусских партнеров. Моей основной задачей было найти детали по хорошей цене. Белорусы действительно покупают комплектующие в Испании — есть такая ситуация. Поэтому я подумал: «Если кто-то делает — значит, я тоже начну!»

— Почему стали развивать тему с авторазборкой, а не открыли, например, СТО?

— Кто-то хочет переехать в Испанию и открыть там свою СТО — такая история тоже имеет место. Но нужно уметь трудиться самому, без наемных рабочих. Как только ты начнешь легально брать в штат людей — ты не выживешь. И причина не только в налогах, но и в менталитете. Человек, который в Испании прожил от двух лет, больше не хочет работать. Он достигает своей точки комфорта — зарплаты в €1 200, и ему ничего не нужно.

— Пример: договорился я подъехать на СТО, пообщаться с человеком, который там работает. Предупредил его: разговор долгий, займет три часа. Встретились — вокруг все побросали инструменты, сконцентрировали все свое внимание на мне и тоже стали принимать активное участие в беседе. Хотя идет рабочий день, это СТО, вы же должны ремонтировать машины! За время, что мы разговаривали, они в лучшем случае две гайки закрутили. Я потом спросил у мастера, что это было. И мне объяснили: ребята на минимальную зарплату уже заработали в этом месяце, а больше им не надо! Им интереснее пойти послушать приезжего. Дикость, но так и есть! Это уже менталитет: испанцам не нужны деньги в таком количестве, как нам. Им достаточно, чтобы средств хватало на выживание, а дальше начинается — пиво, орешки, море, общение. Возможно, они правы в этой своей философии, я сам хотел бы так жить. Но я пока слишком голоден до финансовой стабильности, да и двое детей расслабиться не дадут.

— Что собой представляет обычная СТО в Испании?

— СТО в Испании — либо крупная сетевая история, либо небольшой гаражный сервис. В первом случае все будет по евростандартам, большие объемы. Во втором — люди борются за выживание. Но спят после обеда везде.

— Аренда коммерческой недвижимости в Испании дешевая. Ребята в центре Аликанте (курортный город на востоке Испании) за триста «квадратов» в месяц платят около €350. К слову, тарифы на электричество для коммерческих организаций на 50% ниже, чем для частных лиц. А у нас обратный подход.

— Средняя зарплата у автослесаря — €1 200. Цены на замену расходников не вспомню, а вот замена мотора — от €800. Хотя гаражник готов взяться и за €300, но к нему очередь на несколько месяцев вперед. Машину в Испании содержать дорого, поэтому они там все весьма «уставшие».

— Сколько может в месяц выручить владелец небольшой СТО?

— Если у него есть наемные рабочие — то нисколько. А если речь об «ипэшнике», который трудится сам на себя, то он может заработать €2 000. Владелец одной небольшой авторазборки получает около €4 000, но делает все сам, включая уборку помещения, ведение бухгалтерии и разгрузку/погрузку товара. Нет там высоких доходов и прибыли, в Минске можно заработать больше.

— Заметили ли вы особое отношение к «понаехавшим» на сервисе?

— За что люблю Испанию — у них нет «понаехавших». Дискриминация отсутствует даже на уровне мысли. Ко всем относятся одинаково доброжелательно.

«Лучший способ открыть свою СТО — взять справку, что ты перекупщик»

— Как легализоваться в Испании?

— Есть крутая лазейка: если ты три года прожил в Испании нелегально, то можешь подаваться на ВНЖ, а в дальнейшей перспективе, может быть, тебе дадут и испанский паспорт. Но ты должен иметь чеки и фотографии, подтверждающие твое нахождение в стране, а еще предконтракт на работу. Более того, ты обязан знать испанский язык.

— В Испании очень лояльное общество на всех уровнях. Полицейские улыбаются и не делают проблемы из того, что у тебя нет документов. Перешел дорогу на красный свет — тебя останавливают и узнают, что ты нелегал. Но ты объясняешь, мол, я люблю Испанию, хочу здесь остаться, я хороший. И они тебе в ответ: «Да, ты хороший, иди дальше!»

— А что насчет работы? Как в рамках закона открыть что-то свое?

— Если ты будешь просто крутить гайки в гараже — на тебя вызовут полицию. Русскоязычная среда там — это такая некрасивая конкуренция из 1990-х, когда все друг друга ненавидят. В Минске среди гаражников гораздо более дружелюбная атмосфера.

— Поэтому в любом случае нужна легализация. Она выглядит следующим образом: ты делаешь справку о том, что ты самозанятый перекупщик автомобилей. Платишь налог — где-то 30% от продажи. Далее снимаешь участок с высоким забором (там, к слову, прекрасно работает закон о неприкосновенности частной собственности) и за воротами делаешь с машинами все что хочешь, якобы подготавливая их к продаже. На официальных СТО нужно соблюдать множество разных норм, чтобы открыть, например, ту же покрасочную камеру. Тебя замучат проверками! А в случае с «перекупской» справкой славянская хитрость сталкивается с европейскими законами (к тебе полиция не может зайти без ордера) и испанской наивностью. Если у тебя к тому же хорошие отношения с соседями — эта схема будет процветать. Да, она нелегальная, но другого пути нет, иначе будешь выходить в ноль или вовсе минус.

— Неужели нет возможности работать на своей СТО легально и при этом зарабатывать?

— Все легальные автосервисы, что работают в плюс, имеют либо испанский след, либо инвестиции. В общем, нужно, во-первых, много денег, во-вторых — испанец на должности управляющего. Но это не история про человека из Минска, который приехал в Испанию без знания языка. В этом плане Польша выглядит гораздо привлекательнее. Там белорусу и легализоваться, и открыть ИП гораздо проще. Да и уровень доходов будет выше, чем в Испании. Это бедная страна, но дорогая для жизни. Продукты, коммуналка — все стоит больше, чем в Польше. Мы жили в квартире, там было холодно, поэтому использовали обогреватели. За месяц за электричество заплатили около €300. Если посчитать расходы на семью — выйдет не очень приятная сумма. Аренда жилья — от €500. Поэтому в Испанию надо ехать, когда ты одинокий дикий автослесарь, который крутит гайки с утра до ночи.

— Но совсем другая история, если ты испанец или имеешь испанские документы — тогда ты просто оформляешь ИП. Налоги там гораздо ниже в первые два года. В Испании делается все, чтобы процветал малый бизнес, когда один человек работает, семья или, например, два друга. Как только начинаешь расти — налоги делают это вместе с тобой. Для ОАО нужны большие обороты, чтобы выжить.

«Заниматься покупкой запчастей с авторазборки можно, если от белорусских цен отнять 40%»

— Вернемся к теме авторазборки. Как организовать поставку запчастей в Беларусь?

— Для этого нужно иметь блат. Просто так с улицы в эту сферу не зайдешь — я пытался. К тому же испанцы классные, но договариваться с ними невозможно. Назначаешь встречу, приезжаешь — человека нет. Звонишь, а тебе в ответ: «А я забыл, буду через два дня». Но ты не злишься, потому что испанцы всегда улыбаются. Не держат слово, но все счастливы. Это другой мир, иная цивилизация и культурный код. Надо это принять как данность, плыть по течению и не переживать ни о чем.

— Таким образом я провел несколько встреч. Но мне, человеку с улицы, цены предлагали неинтересные и нерабочие. При этом фуры в Беларусь оттуда уходят. Испания отличается от Германии и Америки — стран с чистым капитализмом — тем, что там работает кумовство и блат. Тебя в бизнес не пускают, потому что ты не семья, ты — чужой, а работа у них и так есть. И тут включается снова история о том, что испанцам не нужны деньги. Вот явишься ты с желанием загрузить фуру запчастей — это будет для них означать, что местным ребяткам придется поработать больше, поднапрячься. Да, они получат лишние деньги, но надо ли им столько? И так думает вся цепочка — от простого работника до владельца разборки.

— Те испанцы, кто родился в этом смысле «альбиносами», но имеют связи и вхожи в кланы, семьи, — очень быстро становятся миллионерами. Так что работа в Испании есть, но работать там не хотят. Потому что, достигнув комфортного для себя дохода, они говорят: «Транкила, маньяна-переманьяна» (расслабься, завтра. — Прим. ред.). И идут на пляж пить пиво.

Но чего хотеть от людей, у которых в обеденное меню входит бутылка вина? Вот представьте: вернулись вы в офис после такого количества алкоголя. Будете вы там что-то делать? Поэтому в Испании ты приходишь в банк, а там сидит человек и разглядывает мопеды на сайтах объявлений. Такие истори сплошь и рядом.

— Вы писали, что отправили письма с предложением о сотрудничестве 20 разборкам. Неужели ни с одной не повезло?

— Мой случай заключается в том, что я просто не нашел хороших цен. Мне предлагали запчасти по стоимости как в Беларуси. Этим можно заниматься, если только от белорусских цен отнять 40%.

«Авто из 1990-х — большая часть автопарка»

— Какой автопарк в Испании? Какие машины встречаются чаще всего?

— В целом машины на улицах Испании старше, чем у нас. Авто из 1990-х — это 60% автопарка. Потому что, опять же, все упирается в то, что испанец заработал свои €1 200 и пошел отдыхать. Хотя наш человек подумал бы: «Я же могу остаться подольше и получить €1 800, а потом купить машину поновее». Люди в Испании испытывают удовольствие от общения, а у нас — от материальных ценностей. К тому же в Испании другой климат, нет наших солей на дорогах. Поэтому машины не ржавые. «Уставшие» — да, но они же едут — и этого испанцам достаточно.

— Какие модели любят в Испании? Это SEAT, французские и итальянские марки. Мало «немцев» и «японцев». Чаще всего предпочтение отдают машинам гольф-класса: какому-нибудь дизельному Citroen Xsara, Peugeot 306 и 307, Alfa Romeo, «Фиатам»...

— Вы оставили свою машину в Испании. Планируете за ней возвращаться?

— В «Пежо» сломался мотор. Я не рискнул на ней ехать назад в Беларусь. Но при следующем путешествии в Испанию разберусь с двигателем и по возможности верну авто. Пока машина дожидается меня около дома брата — он, по сути, живет в деревне. Там точно по запчастям не разберут, а вот в городе могут!

— А развивать тему с авторазборками?

— В Испании я провел полтора месяца и понял: нужен вход, знакомства. Если вдруг у кого-то такие есть или он знает, как заполучить хорошие цены на б/у комплектующие, — пускай обязательно мне напишет! Тогда прямо завтра вылечу в Испанию, стану представителем крупной белорусской компании по продаже подержанных запчастей. А если говорить о моих розовых мечтах — это большая ферма в Испании, где стоят старые классические BMW, Jaguar, Volvo, Porsche, а я занимаюсь запчастями к ним и поиском таких машин. Как будет дальше и что реализуется — не знаю. Но все вопросы, особенно с легализацией, решаемы, если ты нормальный законопослушный человек.

— Я изучил рынок, понял, как это работает. Познакомился с людьми и могу в любой момент вернуться и продолжить поиски. Конкретно в том регионе, где я был, бизнес держали цыгане. Мне не говорили нет, но и конкурентоспособных цен не давали. Если задамся целью — дожму эту историю. Но в Польше сделать это было бы проще. Дело в том числе в схожем менталитете: там люди с тобой будут работать до 23:00 просто потому, что завтра приедет фура и ее надо загрузить. А могут и до четырех утра, а потом разойтись довольными. А в Испании такого не случится никогда.

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