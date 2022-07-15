Резко рванули цены на хлеб, картофель и мясо 5 15.07.2022, 11:26

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Инфляция вышла из-под контроля.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли пояснили, почему в Беларуси продолжает разгоняться инфляция. Одна из основных причин, по данным ведомства, — рост цен на сырье для товаров, а также ослабление белорусского рубля к российскому. При этом в МАРТ не пояснили, к примеру, почему в июне заметно рванули цены на картофель и хлеб. Напомним, в июне годовая инфляция разогналась в нашей стране до 17,6%, пишет (zerkalo.iohttps://news.zerkalo.io/economics/17925.html.

Как подорожали отдельные товары

В МАРТ уточняют, что мясо и мясопродукты за год (июнь к аналогичному месяцу прошлого года) подорожали примерно на 17,1%, хлеб и хлебобулочные изделия — 14,7%, молоко и молочные продукты — 12,7%, моющие средства — 21,5%, электротовары — 25,7%. Цены на автомобильное топливо за прошедшие двенадцать месяцев повышены порядка 25%.

Замедлению инфляционных процессов способствует торможение годового прироста цен на товары сегмента плодовоовощной продукции: с 32,4% в мае до 25,6% в июне, поясняют в МАРТ.

«В июне за месяц наибольшее влияние на инфляцию оказало увеличение цен на туристические услуги (они подорожали на 13,1%), а также товары, которые в стране не производятся или производятся в недостаточном количестве: бытовые электротовары (на 2%), кондитерские изделия (на 2,7%), парфюмерно-косметические товары (на 3,7%), синтетические моющие средства (на 4,3%), легковые автомобили (на 5%), — сообщает МАРТ. — Продолжилось удорожание хлеба и изделий хлебобулочных (на 3,4%), картофеля (на 28,5%)».

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