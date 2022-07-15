Регулярно пьющий и туго думающий силовик: СМИ назвали фамилию преемника Путина 1 15.07.2022, 11:30

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Николай Патрушев

Будучи старшим по званию, он привык свысока смотреть на главу РФ.

Согласно информации американских СМИ, кресло Путина может занять человек, который стал "режиссером" войны в Украине - секретарь Совбеза РФ, Николай Патрушев.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Издание, со ссылкой на свои источники, сообщает, что именно Патрушев определял цели вторжения в Украину, а после того, как все пошло не по плану и Путин пропал из виду, именно этот чиновник регулярно на камеру рассказывал о "боевых достижениях".

Российская элита считает Патрушева "влиятельным человеком". Однако, спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что секретарь Совбеза давно таковым не является.

"Патрушев — регулярно пьющий, туго думающий, настоящий силовик, лучший из представителей советского КГБ, в его мире СССР не распадался, а продолжает жить в американо-российском противостоянии", - отмечают собеседники издания.

Также, по их словам, на момент переезда Путина в Москву, Патрушев был выше по должности и званию и испытывал ревность к стремительной карьере соратника. Но в дальнейшем "сделал все, чтобы провести ниточки контроля над мыслями и действиями Путина".

Российские эксперты подтверждают авторитетность Патрушева, но некоторые считают, что преемником Путина будет младший политик — среди них называют сына секретаря Совета безопасности, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

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