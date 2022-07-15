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Регулярно пьющий и туго думающий силовик: СМИ назвали фамилию преемника Путина

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  • 15.07.2022, 11:30
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Регулярно пьющий и туго думающий силовик: СМИ назвали фамилию преемника Путина
Николай Патрушев

Будучи старшим по званию, он привык свысока смотреть на главу РФ.

Согласно информации американских СМИ, кресло Путина может занять человек, который стал "режиссером" войны в Украине - секретарь Совбеза РФ, Николай Патрушев.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Издание, со ссылкой на свои источники, сообщает, что именно Патрушев определял цели вторжения в Украину, а после того, как все пошло не по плану и Путин пропал из виду, именно этот чиновник регулярно на камеру рассказывал о "боевых достижениях".

Российская элита считает Патрушева "влиятельным человеком". Однако, спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что секретарь Совбеза давно таковым не является.

"Патрушев — регулярно пьющий, туго думающий, настоящий силовик, лучший из представителей советского КГБ, в его мире СССР не распадался, а продолжает жить в американо-российском противостоянии", - отмечают собеседники издания.

Также, по их словам, на момент переезда Путина в Москву, Патрушев был выше по должности и званию и испытывал ревность к стремительной карьере соратника. Но в дальнейшем "сделал все, чтобы провести ниточки контроля над мыслями и действиями Путина".

Российские эксперты подтверждают авторитетность Патрушева, но некоторые считают, что преемником Путина будет младший политик — среди них называют сына секретаря Совета безопасности, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

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