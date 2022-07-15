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Водитель такси в Беларуси сутки возила на переднем сиденье труп несовершеннолетней пассажирки

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  • 15.07.2022, 11:44
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Водитель такси в Беларуси сутки возила на переднем сиденье труп несовершеннолетней пассажирки

Она даже не заметила, что пассажирка умерла.

В Беларуси водитель такси целые сутки возила на переднем сиденье труп несовершеннолетней пассажирки, даже не заметив, что та умерла. Обе перед этим приняли наркотики, сообщает zerkalo.io со ссылкой на госСМИ.

В фильме сообщили, что скончавшаяся в такси девушка — несовершеннолетняя из интеллигентной семьи: через 4 месяца ей исполнилось бы 18 лет. Родители подростка не беспокоились, что она не появилась дома. Девушка и раньше надолго пропадала, а в прошлом году ее задерживали по подозрению в сбыте наркотиков.

— Девушка знала механизмы и способы оборудования тайников и закладов. Со своим знакомым отправилась на поиски наркотика. Она хотела найти психотропное вещество мефедрон, а нашла метадон. Находясь в машине, употребляла неоднократно наркотик путем вдыхания через нос. В какой-то момент несовершеннолетней стало плохо, она потеряла сознание, — раскрыл детали трагедии начальник управления ГУНиПТЛ Сергей Мелещик.

Ее попутчики — водитель такси и второй пассажир — даже не осознавали, что она мертва, так как сами употребили наркотики. Водитель надеялась, что девушка выспится и придет в себя, но чуда не произошло. Спустя сутки женщина поняла, что пассажирка не подает признаков жизни, и лишь тогда вызвала милицию.

По словам Сергея Мелещика, сегодня наиболее часто изымаемые у закладчиков наркотики — метадон, мефедрон, альфа-pvp. Всего в списке запрещенных в Беларуси более 700 наркотических и психотропных веществ.

В прошлом году, по данным МВД, наркотики стали причиной смерти 140 человек в стране.

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