Оккупанты забыли залить в БМП масло и пошли в наступление 3 15.07.2022, 11:47

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Трофей достался бойцам ВСУ.

Российские оккупанты на одном из направлений пошли в наступление, однако перед тем забыли залить масло в двигатель БМП. В результате техника заглохла посреди поля.

Украинские воины разбили неприятеля, а БМП забрали в качестве трофея. Об этом в видео рассказал один из участников боя.

На одном из направлений российские оккупанты пошли в наступление на позиции украинских воинов, однако забыли перед тем проверить свою технику. В результате в разгар боя одна из вражеских БМП заглохла: оккупанты забыли залить масло в двигатель.

БМП с символом российской агрессии "V" на борту была взята ВСУ в качестве трофея и теперь поработает на нашу победу.

"Смотрите, что у нас появилось новенькое... Видите этот символ? Знакомый, правда? Новенькая! Готова к работе - ну, почти. Москали забыли залить смазку в двигатель - соответственно, она резко остановилась во время наступления. Наши ребята все сделали, москалей прогнали - кто успел убежать. А эту технику привезли и после небольшого ремонта она будет готова лупить предыдущих владельцев", - рассказал участник боя.

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