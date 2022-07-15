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У Путина что-то пошло не так

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  • Герман Обухов
  • 15.07.2022, 12:08
  • 14,214
У Путина что-то пошло не так
Герман Обухов

Все идет по плану Украины.

Генералиссимус России Вова Путин оговорился и вместо: "Мы ничего даже не начинали", хотел сказать "Они…". Все идет по плану – Украина получает современное оружие, воевать с которым Москва не предполагала даже в страшном сне. Тут следует отметить, что в Украину еще не поступили ни F-16, ни SAM Patriot, ни PAC- 3. Все это должно придти по осени.

Малая толика перечисленного способна разнести в пыль всю российскую армию, которая скопилась в Украине, включая Крым. Количество армии РФ никогда не перерастет в качество. Даже если Путин сможет собрать полумиллионную армию и тысячу танков, это груда металла и эшелоны с грузом 200. У России ничего нет, они голодранцы, где генералы разворовали все, включая ресурсы на замену триггеров и ядовитого топлива шахтных МБР.

Ранее говорилось о том – почему Кремль и Путин никогда не решатся применить ЯО против Украины. Первое и главное: ЯО это оружие массового поражения. После его применения страна становится мировым изгоем без шансов иметь какие-то деловые или политические связи с остальным миром. На это не пойдет даже Северная Корея, сильно зависящая от соседа Китая. Как долго Россия сможет прожить в полной изоляции от всего мира? Ни воздушного, ни наземного, ни водного сообщения ни с кем, ни импорта, ни экспорта. Тотальная блокада. Второе – Великобритания уже предупредила Россию, что в случае применения ею ЯО, она оставляет за собой право применить ЯО против России без согласования с НАТО и Вашингтоном. Время подлета ракеты Трайдент II с ядерной боеголовкой от Британии до Москвы 7 минут, время подготовки старта одна минута. Трайдент практически неуязвим российскими ПРО. Третье – Соединенные Штаты несмотря на вооруженный конфликт в Украине готовят соглашение с Россией по сокращению и контролю ЯО тактического применения. Москва не возражает этот договор подписать. На сегодняшний день остается без ответа вопрос – кто будет подписывать этот договор с российской стороны?

Настроение российского общества начнет меняться после того, когда в ответ на ракетный обстрел Украины оно получит такой же ответ по объекту, откуда этот обстрел велся. Чтобы это произошло, необходимо подготовить западное общество к пониманию, что Россия превратилась в государство с фашистским устройством и неонацистской идеологией. Киев, к сожалению, пока ничего не делает в этом направлении. Призыв Верховной Рады Украины признать Россию террористическим государством услышат далеко не все на Западе, где по прежнему работает очень сильное кремлевское лобби. Если и услышат, то спросят, – а Украина сама признала этот факт? Украина по каким-то причинам на торопится организовывать конференции ни в Варшаве, ни в Лондоне, ни в Вашингтоне по этой проблеме. Президент не может заниматься всеми вопросами одновременно. Он занят войной и это отнимает у него все время, но время не ждет. Волонтеры не в состоянии без поддержки правительства осилить эту проблему.

Получается замкнутый круг – Запад ждет от Украины каких-то реальных шагов и действий по усилению давления контрпропаганды, направленной на дискредитацию заявлений Москвы о нацистах и фашистах в Украине, а Украина ждет от Запада помощи во всем и вся. Так не бывает. Самая большая проблема в одном – гибель мирного населения и воинов ВСУ в войне с Россией. Все остальное восстанавливается за счет России, а не Запада. Однако АП и Президент Украины должны перейти от заявлений к каким-то мерам по нейтрализации пропаганды Кремля. Репортажи СМИ с места событий о последствиях ракетных ударов армией России говорят о многом, но не объясняют – почему это происходит? В этой связи мы не видим объединения усилий правительства страны с общественными активистами в Украине и за рубежом для скорейшего прекращения войны на условиях Украины, а не России.

Герман Обухов, "Обозреватель"

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