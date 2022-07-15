В белорусских магазинах возникли перебои с молоком 7 15.07.2022, 12:12

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На молочную продукцию — скудный выбор, а порой и дефицит.

В начале июля сразу несколько читателей написали «Зеркалa» о проблемах с молоком в местных магазинах. Чтобы понять, насколько эта ситуация массовая, мы попросили читателей прислать нам фото из разных регионов. Не претендуя на полноценное исследование, можно сказать, что трудности и правда есть: выбора стало меньше, в основном молоко продается в пластиковых бутылках или пакетах, а в некоторых магазинах есть перебои с поставками продукта.

Покупатели: Выбор молока стал меньше, а местами оно вообще пропадало

— Молока в Tetra Pak практически нет, только привозное. Ассортимент сократился в разы. А молока для кофемашин нет вообще, — рассказала нам минчанка про ситуацию в одном из гипермаркетов столицы.

На присланном в редакцию фото видно, что весь холодильник заставлен пластиковыми бутылками пяти разных марок молока, есть оно и в пакетах, а также один вид в Tetra Pak итальянского производителя.

Примерно такая же картина в другой торговой сети. Здесь выбора этого продукта белорусского производства практически нет. Зато есть итальянское и российское с низким содержанием лактозы или без нее.

В магазине третьей торговой сети столицы молоко есть, но тоже только в пластике. Скорее всего, это связано с тем, что белорусские производители молочной продукции столкнулись с нехваткой упаковки Tetra Pak. Хотя большинство предприятий старается скрыть эту информацию. Недавно в медиа попало письмо, в котором о проблеме говорит руководство гомельского завода «Милкавита». Наши читатели рассказывали о похожей ситуации на «Минском молочном заводе № 1».

«В деревне в 35 километрах от Минска регулярные перебои с поставкой молочки. Неоднократно заходила в магазин в обеденное время, молока не было в наличии», — написала нам еще одна читательница.

В Фаниполе, судя по снимкам читателей, выбор тоже стал меньше. Как и в других магазинах, продукт выставлен в основном в пластиковых бутылках. Зато появилось больше растительного молока.

О похожей ситуации нам рассказали жители Гродно, Ивья, Молодечно и Борисова.

Причем, если в крупных магазинах стал меньше выбор, то в маленьких случается, что люди не находят молоко вообще. «11 и 12 июля в магазине не было никакого молока, ни от одного из производителей», — рассказал нам житель Гродно, который столкнулся с этим в выходной день.

«Чижовка, Минск. Молока не было вообще никакого, равномерно был расставлен айран .

Из кефира только один вид „Беллакта“ в пакетах», — рассказал нам еще один читатель.

Некоторые собеседники рассказали, что проблема есть не только с молоком, но и со сливками.

— Уже месяц так точно в магазинах проблемы со сливками. Сначала их не было вовсе, а теперь бывают редко и количество минимальное. «Минская марка» и «Бабушкина крынка» пропали, появились «Ляховичок» и «Молочный гостинец», — подчеркнул один из них.

Что говорит представитель торговли

Журналист «Зеркало» позвонила в торговую сеть Green как покупатель и поинтересовалась, почему в одном из магазинов не было молока и есть ли оно теперь. Там подтвердили проблему и объяснили это тем, что не было привоза от поставщиков.

— Эта проблема была не только у нас, но во всех торговых сетях Беларуси. Сейчас поставки возобновились, — пояснили в сети.

В самом минском магазине, где на выходных не было молока, нам сказали, что, например, «Минская марка» или «Славянские традиции» долгого срока хранения в упаковке Tetra Pak все еще отсутствует, но есть этот продукт в других упаковках. Правда, поставщик привозит небольшие партии, так что молоко могут быстро разбирать.

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