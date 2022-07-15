Военный эксперт объяснил, почему оккупанты так боятся HIMARS 7 15.07.2022, 12:15

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Американские системы залпового огня действуют как фантом.

Российские оккупанты ужасно боятся реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, теперь россияне постараются уничтожить HIMARS, они это уже поставили своей целью и даже ищут ствольную и реактивную артиллерию. Поэтому нужно понимать потенциальную угрозу. Для захватчиков это точки удара. Однако это сделать не так-то просто.

Специфика HIMARS

Специалист добавил, что нужно понимать в чем специфика систем HIMARS.

Так, промежуток времени, когда украинские защитники прибывают на место и разворачивают установку, откуда они производят выстрелы и возвращаются – очень мал, буквально несколько минут.

Также самонаводящиеся ракеты, которые управляются спутником при наведении на цель, могут лететь по сложной траектории и их труднее вычислить. Это значит, что для контрбатарейного радара сложно определить, откуда запустили залп. Однако даже если это удастся, пока россияне рассчитают траекторию, HIMARS может уже не быть на месте.

Более того, у HIMARS другая специфика, чем у российских "Смерчей" или "Ураганов".

"Пока водитель ведет автомобиль к следующей точке, в настоящее время координатор задает следующие цели. Не нужно стоять на месте и эти процедуры решать. Поэтому HIMARS – фактически как фантом, поэтому его так боятся оккупанты", – объяснил Мусиенко.

Справка. HIMARS – это американская реактивная система залпового огня. Благодаря колесной базе является высокомобильной и быстрее гусеничной М270 MLR. Это мощное, дальнобойное и точное оружие, способное наносить сокрушительные удары по целям.

Эффективность применения HIMARS

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что предоставленные партнерами HIMARS кардинально изменили правила игры на поле боя.

После того, как ВСУ получили системы HIMARS, они начали успешно уничтожать российские склады боеприпасов даже в глубоком тылу. Партнеры из США удивлены тем, как метко работают украинские артиллеристы.

Так, ВСУ наносят успешные удары по позициям врага, тыловым районам, пунктам хранения боеприпасов и управления.

Украинские защитники успешно ударили по оккупантам на острове Змеиный. В разведке заметили, что, возможно, применялись ракеты HIMARS.

Также благодаря HIMARS ВСУ уже ликвидировали сотни оккупантов, уничтожили несколько складов боеприпасов, в частности – в Новой Каховке накрыли командный пункт вместе с ПВО.

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