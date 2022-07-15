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Сейм Латвии изменил правила ввоза физлицами товаров из Беларуси и России

  • 15.07.2022, 12:36
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Сейм Латвии изменил правила ввоза физлицами товаров из Беларуси и России

Речь идет о подакцизной продукции.

В будущем физлица смогут ввозить для личного пользования акцизные товары из России и Беларуси не чаще раза в месяц. Ранее — раз в неделю. Соответствующие поправки были приняты Сеймом (парламентом) Латвии, сообщает LSM.lv.

Без уплаты таможенной пошлины один человек может ввезти товаров на сумму 300 евро. Из подакцизных товаров можно ввезти 2 литра крепкого алкоголя, 40 сигарет и топливо. Но если раньше можно было ввозить товары раз в неделю, то теперь — раз в месяц. Пересекать саму границу можно и чаще, но перевозить без уплаты налогов — только раз в месяц. В других ситуациях придется заплатить налог на границе.

«Изменения внесены для того, чтобы, с учетом геополитической ситуации, граждане Латвии не ездили в Россию и Беларусь за некоторыми подакцизными товарами», — говорится в пояснении к законопроекту.

Несмотря на призывы властей Латвии не ездить в Беларусь, латыши активно пользуются безвизовым режимом. Как рассказал представитель Даугавпилсского поста Государственной пограничной охраны Владимир Шерст, если раньше в месяц они фиксировали 1000 автомобилей, то теперь это 6000−7000 автомобилей.

«Люди возвращаются из Беларуси с полными автомобилями. Привозят продукты — сахар, масло, а также водку, вино, спиртные напитки, табак», — рассказывал Шерстс.

Напомним, безвизовый порядок въезда в Беларусь разрешили для граждан Латвии 15 апреля. Сначала он должен был действовать по 15 мая, однако позже было принято решение продлить его до конца текущего года.

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