Надели на голову мешок и сделали «темную»: в Харьковской области избили российского «гауляйтера»5
- 15.07.2022, 12:39
- 6,610
Коллаборант находится в больнице.
В Харьковской области так называемого оккупационного "главу" поселка Шевченково Андрея Стрижко избили неизвестные. Теперь гауляйтер в больнице.
Коллаборанту надели на голову мешок и сделали "темную". Инцидент произошел в ночь на 11 июля, когда предатель возвращался домой, передает "Суспільне".
"Некоторые говорят, что уже недавно его (Стрижко, - ред.) видели в церкви, а медики говорят, что его забрали за пределы района. В Купянскую больницу не повезли. Кто избил – не знают. Есть версия, что сами россияне для пропагандистского ролика", – рассказал собеседник издания.
Есть информация, что россияне недовольны Стрижко, и поэтому ищут ему замену.
Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как двое мужчин срывают со стены в Шевченково герб Украины. Местные узнали одного из предателей – им оказался коллаборант Стрижко, который "считает себя казаком" и симпатизирует России.
18 июня прокуратура Харьковской области сообщила Стрижко о подозрении по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (публичное надругательство над государственными символами Украины).