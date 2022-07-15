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Fitch отозвал рейтинги трех белорусских страховых компаний

  • 15.07.2022, 12:42
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Fitch отозвал рейтинги трех белорусских страховых компаний

Агентство больше не имеет доступа к достаточной информации для поддержания рейтингов.

Fitch Ratings отозвало три рейтинга финансовой устойчивости страховщиков (IFS) белорусских страховых компаний.

Агентство отзывает рейтинги IFS, так как оно больше не имеет доступа к достаточной информации для поддержания рейтингов. Соответственно, Fitch больше не будет предоставлять рейтинги или аналитику для трех белорусских страховых компаний. К этим компаниям относятся «Белорусская национальная перестраховочная организация», «Белгосстрах» и «Экспортно-импортная страховая компания», сказано в сообщении агентства Fitch, которое приводит afn.by.

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