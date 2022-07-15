ВСУ ликвидировали роту российских десантников: видео с телефона оккупанта
- 15.07.2022, 13:06
- 5,746
В металлолом защитники Украины превратили не менее шести вражеских БМД.
В сети появилось видео с телефона ликвидированного российского оккупанта. На кадрах зафиксированы прежние позиции роты российских десантников, уничтоженные украинскими воинами.
В металлолом, судя по видео, защитники Украины превратили не менее 6 БМД. Ролик был опубликован в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.
"Видео с телефона зашкваренного орка. На нем бывшие позиции роты российских ВДВ. Защитники Украины уничтожили ее всю, а еще в металлолом превратили 6 БМД. Видео оккупанта - лучшая реклама успешной работы ВСУ!" - отметили в Страткоме.
На видео группа российских оккупантов едет мимо позиций десантников РФ. Повсюду разбросаны остатки вражеской техники: ВСУ превратили их в металлолом.
Рота, державшая здесь позиции - полностью уничтожена.