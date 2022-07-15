ВСУ ликвидировали роту российских десантников: видео с телефона оккупанта 15.07.2022, 13:06

5,746

В металлолом защитники Украины превратили не менее шести вражеских БМД.

В сети появилось видео с телефона ликвидированного российского оккупанта. На кадрах зафиксированы прежние позиции роты российских десантников, уничтоженные украинскими воинами.

В металлолом, судя по видео, защитники Украины превратили не менее 6 БМД. Ролик был опубликован в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

"Видео с телефона зашкваренного орка. На нем бывшие позиции роты российских ВДВ. Защитники Украины уничтожили ее всю, а еще в металлолом превратили 6 БМД. Видео оккупанта - лучшая реклама успешной работы ВСУ!" - отметили в Страткоме.

На видео группа российских оккупантов едет мимо позиций десантников РФ. Повсюду разбросаны остатки вражеской техники: ВСУ превратили их в металлолом.

Рота, державшая здесь позиции - полностью уничтожена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».