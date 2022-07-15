Ростов не резиновый Вадим Зайдман

15.07.2022, 13:09

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Вадим Зайдман

К чему приводят танцы с Путиным.

Один учитель жалуется другому:

— Ну и класс тупой мне попался! Раз объясняю им теорему — не понимают, второй раз объясняю — не понимают, третий раз объясняю — не понимают, четвертый раз объясняю — сам уже понял, а они все не понимают!

Я вспомнил этот старый анекдот, когда стало известно, что 11 июля Россия остановила прокачку газа в Европу по газопроводу "Северный поток", на 10 дней поставив его на "техническое обслуживание".

Никакое международное преступление Путина не могло подвигнуть Европу ввести эмбарго на российский газ — одну из самых болезненных и действенных санкций против России, если бы она была принята. Ни аннексия Крыма, ни захват части восточной Украины, ни варварские бомбардировки Сирии, ни, наконец, нынешняя полномасштабная война, сопровождающаяся самым настоящим геноцидом украинского народа, разрушением украинских городов. Уже вроде бы договорились до конца года ввести эмбарго на нефть — а вот газ все еще остается для европейцев своего рода священной коровой, санкции на которую вводить нельзя.

Уже сам Путин, словно бы для того, чтобы до них дошло, 11 июля со своей стороны ввел де-факто эмбарго на свой газ! Он словно бы дает европейцам подсказку: эта мера настолько необходима, настолько назрела, что даже я уже это понял! Хотя, конечно, этим неприкрытым шантажом он имеет в виду достижение своих целей.

А европейцы все не понимают, до них все не доходит, и, вместо того, чтобы воспользоваться случаем и сказать шантажисту: "Вот и прекрасно, можете оставить ваш газ себе" (что давно уже советовал сказать Путину Вацлав Гавел, а его уже более 10 лет нет), они все еще надеются достичь с Путиным "разумного компромисса" — разумеется, за счет Украины. И продолжить покупать газ в прежнем объеме.

Когда 16 июня Россия существенно сократила прокачку газа по газопроводу, мотивируя это тем, что Канада в связи с санкциями отказалась после ремонта вернуть Германии газовую турбину Siemens, предназначенную для "СП", Олаф Шольц попросил канадских товарищей пересмотреть решение — и те быстренько вняли просьбе немецкого канцлера. Замечательная вообще практика, сам себе режиссер: сам вводишь санкции и сам же их обходишь.

А "Газпром" (читай: Путин) вместо того, чтобы возобновить прокачку газа в полном объеме, поскольку называемая самой Россией причина сокращения объемов прокачки была устранена, — наоборот, вообще прекратил поставки. Пока, как объявлено, на 10 дней.

Михаил Крутихин, нефтегазовый эксперт, сказал по этому поводу: "Я думаю, сейчас будет десятидневная проба. В Москве будут смотреть, как Европа отреагирует на этот шантаж".

Путин, конечно, играет с огнем. Потому что шантажировать таким образом Европу — это пилить сук, на котором сидишь. Вот прояви Европа политическую волю, скажи ему — оставьте ваш газ себе! — и что Путин будет делать с этим газом? Обогревать им свой бункер? Альтернативы европейским потребителям газа у России нет, тогда как Европа альтернативных поставщиков, пусть не сразу и не сразу в полном объеме — найдет. К тому же время до зимы еще есть.

Не сомневаюсь, Путин решился на этот очень опасный для него шантаж именно после прецедента с турбиной Siemens, когда он в очередной раз убедился, с какой легкостью путинферштееры ради путинского газа готовы обходить ими же принятые антироссийские санкции! Именно поэтому, боюсь, этот шантажист в очередной раз может оказаться прав в своих расчетах, несмотря на оптимистичные прогнозы ряда экспертов, что Европа проявит принципиальность, на шантаж не поддастся и станет искать альтернативу российскому газу. Тот же Михаил Крутихин: "Судя по всему, в Европе готовы к полному отключению газа. Там принимают чрезвычайные меры. В Германии даже организуют временные убежища в спортзалах для ночевки семей. Уже подсчитали, сколько потеряет европейская экономика в результате отключения российского газа. В Германии все отрасли, зависящие от потребления газа, должны будут частично свернуть работу, что нанесет серьезный удар по европейской экономике. Но и общественное мнение, и решимость правительств в Европе говорят о том, что на шантаж не поддадутся".

Очень хочется надеяться, что хоть на этот раз я не окажусь прав в своих пессимистических/реалистических прогнозах. Но "решимость правительств в Европе" мы только что увидели на примере правительства Олафа Шольца в истории с турбиной Siemens. Увы…

Да, конечно, издержки для Европы, о которых пишет Крутихин, в случае прекращения поставок российского газа будут, но это неизбежная цена за два десятилетия заигрывания и плодотворного сотрудничества с Путиным.

И здесь мы подходим к главному вопросу, которым все чаще задаются не только такие зануды, как я, но и сами европейцы, в том числе бюргеры: а благодаря кому Европа, в том числе Германия, попали в такую зависимость от российского газа?

Карин Кнайсль, бывший министр иностранных дел Австрии, танцевавшая с Путиным на собственной свадьбе, теперь бежала из страны, опасаясь расследования своих "неформальных" связей с Россией. Но, как бы эти связи ни оказались тесны, они ничто по сравнению с тем "дружеским участием", которое принимала в Путине его "лучшая женщина" экс-канцлер Германии фрау Меркель.

В отличие от Карин Кнайсль, Ангела Меркель с Путиным не танцевала, но вся ее политика в отношении путинской России — это был непрерывный любовный танец с Путиным. Борис Райтшустер, который, собственно, и припечатал фрау Меркель как "лучшую женщину" российского президента, сказал: "Когда у Путина дела идут плохо, он всегда может положиться на Меркель".

Именно она, как руководитель страны — локомотива Евросоюза, предотвратила в свое время вступление Украины и Грузии в НАТО. Именно она в первую очередь противилась принятию сколько-нибудь действительно болезненных санкций против России, даже после 2014 года, занимаясь по существу их выхолащиванием. Именно она всем своим политическим весом лоббировала строительство "Северного потока — 2", который теперь гниет на дне моря. То есть именно она несет главную ответственность за то, что за полтора десятилетия ее нахождения у кормила немецкой, а во многом и европейской политики не только ничего не было сделано, чтобы избавиться от зависимости от российского газа — наоборот, были предприняты все меры, чтобы зависимость эта стала тотальной.

Поэтому именно "лучшая женщина Путина" фрау Меркель более всех других европейских политиков виновата во взращивании этого монстра, государственного террориста и международного преступника Путина.

Вот к чему привели ее многолетние танцы с Путиным.

Но никаким расследованием ее деятельности в Германии не пахнет — хотя голоса о необходимости такого расследования раздаются — и бежать из страны, в отличие от Карин Кнайсль, у нее нет никаких причин. Более того: ни о чем она не сожалеет, не плачет, ни в чем не раскаивается и на приглашение Зеленского приехать в Украину, посетить Бучу, Ирпень и своими глазами увидеть, к чему привела ее политика умиротворения и понимания Путина, никак не откликнулась. И с совершенным бесстыдством она предлагает себя в посредники для урегулирования российско-украинского "конфликта". Не наурегулировалась еще с 2014 года.

До полномасштабной войны доурегулировалась.

Поэтому, уверен, рано или поздно дойдет очередь до расследования деятельности не только такой относительно мелкой фигуры, как Кнайсль, — но и до королевы европейской политики фрау Меркель. И воздастся ей по заслугам.

А Ростов ведь, хочу напомнить, — не резиновый.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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