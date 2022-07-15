Эстония запретит белорусам владеть огнестрельным оружием 4 15.07.2022, 13:14

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Ранее выданные разрешения будут аннулированы, а новые выдаваться не будут.

Гражданам Беларуси и России запретят владеть огнестрельным оружием в Эстонии. Ранее выданные разрешения будут аннулированы, а новые выдаваться не будут, пишет местное издание Err.ee. Прежде согласно действующим в Эстонии правилам, владеть зарегистрированным огнестрельным оружием не могут люди с непогашенной судимостью.

Это часть коалиционного договора, который сегодня подписали три эстонские партии — партия реформ, Isamaa ("Отечество") и Социал-демократическая партия.

Все началось с того, что поправку в закон об оружии еще в начале марта предложила внести Эстонская ассоциация владельцев оружия. Предлагалось добиться того, чтобы огнестрельным оружие и боеприпасами на территории Эстонии могли владеть только граждане самой Эстонии, стран ЕС и стран-членов НАТО.

Ассоциация предлагала отозвать разрешения на владение оружием у граждан России, проживающих в Эстонии, а также граждан стран-союзников РФ.

Мнения политических партий по этому вопросу расходились. Так, например, министр внутренних дел Кристьян Яани считал, что такие вопросы следует рассматривать в индивидуальном порядке. Он отмечал, что при выдаче разрешения на владение огнестрельным оружием учитываются все возможные риски безопасности.

Однако теперь коалиции трех партий удалось добиться соглашения в том числе по этому вопросу.

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