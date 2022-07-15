Ученые выяснили, сколько денег нужно людям для идеальной жизни 1 15.07.2022, 13:33

2,224

Исследователи опросили более 8000 людей из 33 стран.

Психологи из британского Университета Бат провели эксперимент и выяснили, сколько денег в среднем хотят люди для «идеальной жизни», пишет «Новое время»

Ученые опросили более 8000 людей из 33 стран о том, сколько им нужно денег для удовлетворения всех их желаний.

Исследователи попросили респондентов выбрать размер джекпота в гипотетической лотерее, который бы обеспечил им «абсолютно идеальную жизнь».

Варианты ответов варьировались от $10 тыс. до $100 млрд.

Выяснилось, что из всех опрошенных только меньшинство выбирало самый большой приз. В большинстве стран, включая Великобританию, люди предпочли призы размером менее $10 млн.

В некоторых странах, включая Индию и РФ, респонденты выбирали суммы до $1 млн.

«Больше людей выбирали лотерею на $100 млрд в странах с высшим уровнем неравенства в обществе… Например, в Индонезии почти 40% респондентов выбрали $100 млрд. А в Великобритании менее 20% выбрали максимальный лотерейный приз», — пишет ведущий автор исследования Пол Бейн.

Ученые пришли к выводу, что бесконечная погоня за богатством имеет разрушительные последствия для человечества.

По словам Бейна, уровень потребностей людей зависит от ценностей и культуры, и рекламодатели всегда пытаются заставить нас желать того, о чем мы раньше не знали и не заботились.

«Результаты этого исследования дают нам надежду на то, что человеческая природа принципиально не противоречит устойчивому образу жизни. Многие уделяют больше внимания тому, как улучшить и даже переориентировать общество, чтобы жить полноценной жизнью, не истощая ресурсы нашей планеты», — резюмирует психолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».