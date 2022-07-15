Туристическую деревню опального олигарха Чижа наконец-то продали 2 15.07.2022, 13:33

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Кто и за сколько ее купил?

На днях состоялся аукцион по продаже недостроенного туристического комплекса Соболи в Брестской области, которым владела связанная с «Трайплом» Юрия Чижа компания «Бусловка». Объект продавался в счет погашения ее долгов. В итоге комплекс купила компания «ПРОСТОРИТЕЙЛ», которая управляет гипермаркетами ProStore. Эту сеть тоже основал «Трайпл» Юрия Чижа.

Сайт realt.by рассказал подробности и вспоминаем, какой похожий аукцион недавно уже был.

Объект придорожного сервиса находится рядом с деревней Соболи в Березовском районе Брестской области. Это малая родина Юрия Чижа. Комплекс представляет собой стилизованную белорусскую деревню — здесь возвели с десяток деревянных домов, в которых планировали открыть музей. Также в состав лота входит незавершенная строительством гостиница. Комплекс расположен на 101-м километре трассы М1 (Брест — Москва) на берегу небольшого озера. Площадь всего участка — 2 гектара.

Комплекс начали строить в 2012 году и собирались завершить за 3 года. «Наш родны кут Сабалi» должен был включать в себя гостиницу, ресторан, этнографический музей, автостоянку, ферму крупного рогатого скота и лыжероллерную трассу.

Владельцем объектов являлась компания «Бусловка», связанная с «Трайплом». Она находится в банкротстве, поэтому комплекс продавали в счет погашения ее долгов перед кредиторами. Но несколько аукционов были безуспешными.

А сейчас, когда цена лота упала на 80%, комплекс купила компания «ПРОСТОРИТЕЙЛ». Она стала победителем торгов сразу после первой ставки. Комплекс обошелся ей в 640 642,94 рубля (около 254 тысяч долларов).

Что за «ПРОСТОРИТЕЙЛ»?

Согласно выписке из Единого госрегистра юрлиц, компания «ПРОСТОРИТЕЙЛ» создана в начале 2019 года. Она является правопреемником основанной в 2005 году компании «ПРОСТОРМАРКЕТ», которая управляла сетью гипермаркетов ProStore под крылом «Трайпла» Юрия Чижа. Теперь же сетью ProStore управляет уже «ПРОСТОРИТЕЙЛ».

Соучредителями «ПРОСТОРИТЕЙЛ» сейчас являются два юрлица: российская компания «СТАНДАРТИНВЕСТ» (на 99.6016%) и белорусская «Белстандартинвест» (на 0.3984%). «Белстандартинвест» управляет сетью кафе «Золотой гребешок», которая тоже была основана «Трайплом».

Кстати, недавно прошел похожий аукцион. На нем компания, основанная сыном Юрия Чижа, купила комплекс «Маковза», который также продавали за долги «Трайпла».

История с «Трайплом»

«Трайпл» работает на рынке с ноября 1992 года. Основным видом деятельности компании на тот момент являлась оптовая торговля промышленными и продовольственными товарами. Позже они занялись производством безалкогольных напитков и столярных изделий из ПВХ. Со временем «Трайпл» начал регистрировать дочерние компании: ООО «Раковский Бровар», СП ООО «Трайпл-Техно», «АкваТрайпл», «ТрайплФарм», «Трайпл-Велес» и другие. А еще «Трайпл» активно работал в нефтяном бизнесе.

Кроме того, долгое время компания владела основным пакетом акций футбольного клуба «Динамо-Минск». Также именно она занималась строительством горнолыжного комплекса в Логойске. А в 2003 году открыла первый гипермаркет ProStore.

Главным лицом «Трайпла» являлся и является бизнесмен Юрий Чиж. В марте 2016 году он был задержан КГБ по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Потом он вышел на свободу. В 2020 году компания направила заявление в суд в об экономической несостоятельности. В июле 2021 в отношении «Трайпла» началась процедура санации.

В прошлом году Лукашенко подписал указ, по которому «Трайпл» обязан вернуть в бюджет сумму льгот и преференций, которые предоставляло государство еще в 2008 году по некоторым объектам.

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