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Эксперт рассказал, когда россиян ждет артиллерийский голод

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  • 15.07.2022, 13:43
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Эксперт рассказал, когда россиян ждет артиллерийский голод

Оккупанты переносят военные склады в глубокий тыл, из-за чего у них возникнут логистические проблемы.

После прицельных ударов ВСУ российская армия хочет перенести склады с оружием на расстояние 100 км от линии фронта. В Генштабе предполагают, что оккупанты могут перенести свои склады в объекты гражданской инфраструктуры.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил ситуацию на фронте и рассказал о поведении врага.

По его словам, в первую очередь речь идет об увеличении расстояния подвоза боеприпасов, боекомплекта, горюче-смазочных материалов к передовым подразделениям.

"У российских оккупантов всегда были очень плохие логистические возможности... Мы увидим в скором времени самый настоящий дефицит и артиллерийский голод - что ствольной, что реактивной артиллерии. Еще идет речь об обеспечении человеческими ресурсами. Это комплекс проблем, которые у них возникнут с увеличением вот этого расстояния", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что после получения HIMARS ВСУ уничтожают не только склады оккупантов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, но и командные пункты и пункты управления.

"Когда будет полностью обрушена система управления и система обеспечения? Это ориентировочно может наступить где-то в период конца июля-начала августа. Вот тогда передовые подразделение будут у них коллапсировать", - отметил военный эксперт.

Затем у российских оккупантов ожидается и полная нехватка боеприпасов, нарушение коммуникаций и управления. А потом - бегство. Вот к этому этапу стремятся ВСУ.

Несколько дней назад ВСУ наносили удар по российским складам в Кадиевке Луганской области. При этом отмечается, что загорелась и стоянка техники оккупантов вокруг штаба.

Также взрывы были сразу в нескольких временно оккупированных городах Луганской и Донецкой областей. Горели склады боеприпасов и шахта в Донецке - жители сообщали о детонации припасов и "фейерверках".

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