Раздухарился аника-воин 4 «Народная воля»

15.07.2022, 13:44

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Петр Петровский

Невменяемость лукашенковских пропагандистов зашкаливает.

Агрессивность штатных пропагандистов власти зашкаливает. Но среди них особо отличается Петр Петровский. В ходе дискуссии на тему войны в Украине, проведенной под эгидой оргкомитета по созданию партии «Демократический союз», договорился до того, что война в Украине – это для Беларуси чуть ли не благо. «Лишь бы не было войны» – это лозунг для женщин, извиняюсь за выражение», – сказал он.

Какие тут могут быть извинения! Смысл пассажа ясен как божий день. Что и говорить, раздухарился господин-товарищ Петровский!

Раздухарился! Аника-воин, вряд ли даже в армии служивший!

Но если вдруг матери убитых на этой войне детей придут к Петровскому, чтобы даже не разорвать, а просто посмотреть в глаза за такие слова, он наверняка побежит прятаться – в КГБ, милицию, прокуратуру… Заголосит, что требует защиты закона.

Так вот про закон. В Уголовном кодексе Республики Беларусь есть статья 123 – «Пропаганда войны». Она гласит: «Распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой (пропаганда войны) – наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет».

Женщины писали эту статью или мужчины – не известно. Да и не суть. Закон есть закон. Он должен соблюдаться.

Согласно официальным комментариям к Уголовному кодексу Республики Беларусь, ответственности по статье 123 УК РБ подлежат вменяемые лица, достигшие 16 лет. Мотив распространения подобных идей – политический, идеологический, религиозный или экономический –для наказания значения не имеет. Точно так же, как не имеет значения форма распространения. «Под распространением понимается сообщение любому лицу в любой форме (устно или письменно) взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой», – сказано в официальном толковании к белорусскому УК. И там же поясняется: «Под агрессией понимается применение вооруженной силы государства против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, не совместимым с Уставом ООН».

Между тем Петровский в ходе упомянутой дискуссии отличился и другими агрессивными высказываниями. Например, заявил: «Нашей задачей должно быть, чтобы на южных рубежах не было ощетинившегося государства. На сегодняшний день, кроме ликвидации киевского режима, я не вижу никакой другой модели, как это сделать. То есть граница СССР (УССР) с Польшей, Венгрией и Румынией – это должна быть новая граница российская».

Какая ненависть должна быть у человека к соседней Украине, чтобы такое заявить! Да если бы кто-то подобное сказал у нас по отношению к Беларуси – сел бы как минимум на 10–15 лет в тюрьму.

И еще. Этот же Петровский заявил, что «нам (Беларуси) нужна красно-коричневая Россия», «чтобы Россия больше не мечтала о хрусте французской булки», и много еще всякого-разного. Под красно-коричневым цветом политического режима обычно понимается коммуно-фашистский, так что, возможно, этот горе-пропагандист наговорил и не на одну статью УК. Но, как нам видится, в любом случае, прокуратура должна дать свою оценку высказываниям «диванного вояки». И наказать по закону. Если, конечно, он вменяемый.

«Народная воля»

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