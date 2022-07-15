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В Мелитополе появились коллаборанты, готовые работать против РФ

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  • 15.07.2022, 13:58
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В Мелитополе появились коллаборанты, готовые работать против РФ

Оккупанты их обманули.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе появились коллаборанты, которые готовы работать против российских оккупантов.

В эфире телеканала Freedom он рассказал, что протестное движение в Мелитополе все больше нарастает.

Связано это с тем, что коллаборанты обещали не поднимать тарифы, но на самом деле только увеличили их. Горожане также не восприняли инициативу псевдогубернатора Евгения Балицкого о проведении так называемого «референдума» и присоединении захваченных территорий к России.

«Количество коллаборантов, которые готовы оказывать сопротивление русским увеличилось и количество коллаборантов, которые каются и просятся обратно, тоже увеличилось. Поэтому тенденция нарастания партизанского движения только будет нарастать. Россия их обманула. Пропагандисты и гауляйтеры много чего обещали, но не выполняют обещания. После того, как им выплатили первую зарплату они поняли, что никакой перспективы у них нет. Теперь хотят вернуться обратно, но этот путь жесткий и с определенными условиями», — сказал Федоров.

Ранее Федоров рассказывал, что порядка 10 коллаборантов в Мелитополе пытаются вернуться в систему украинского образования после того, как оккупанты выплатили им зарплату, которые оказались намного меньше, чем украинские.

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