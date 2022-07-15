Собаки оказались способны воспроизводить опыт прошлого 1 15.07.2022, 14:05

Эти животные способны формировать абстрактные концепции.

Известно, что собаки способны частично понимать человеческую речь (причем на разных языках) и вычленять отдельные слова из общего потока предложений, узнавать хозяина по голосу, тосковать по умершим сородичам и распознавать человеческую ложь. Наши четвероногие друзья запрограммированы на общение с людьми с рождения и даже могут страдать поведенческим расстройством, сходным с человеческим, пишет Naked science.

Владельцы собак также знают, как трудно порой сфотографировать непоседу и уж тем более запечатлеть на камеру какую-нибудь его милую выходку. Например, наклон головы (кстати, о том, почему собаки поворачивают голову набок мы писали здесь). Ученые из Университета Буффало (США) узнали, что четвероногие собратья способны «вспомнить» недавний опыт своего прошлого и осознанно воспроизвести его. Исследование опубликовано в Journal of Comparative Psychology.

«Мы обнаружили, что собак можно обучить повторить определенные действия по команде. Таким образом, мы нашли доказательства того, что эти животные способны формировать абстрактные концепции», — рассказала одна из исследовательниц, доктор философии Эллисон Скаджел. Это, как ни крути, говорит о когнитивных способностях собак, о которых раньше не знали. Ведь осознанное запоминание прошлого опыта всегда считалось исключительной прерогативой людей, человекообразных обезьян и дельфинов-афалин.

Значит, собаки способны не просто запомнить и повторить команду человека, но и могут понять концепцию повторения и осознать, что свое действие они должны повторить вновь. Правда, в исследовании участвовали всего три собаки — самец чихуахуа и две самки золотистого ретривера.

Сначала ученые обучили собак реагировать определенным поведением на тот или иной сигнал. Например, ходить по кругу вокруг какого-то предмета или ложиться. Затем животные выучили отдельную команду — слово «снова», сопровождаемое жестом руки.

После того как была произнесена эта команда, собака должна была воспроизвести то действие, которое только что выполнила. Но ученые пошли еще дальше: при помощи команды «снова» они добились от собак выполнения таких действий, которые не были заучены, но которые животные выполняли непроизвольно в недавнем прошлом. Все испытуемые успешно справились с заданием.

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