«Первые три месяца я сама ежедневно пекла все пироги» 15.07.2022, 14:26

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Семья из Беларуси открыла кофейню в Батуми прямо возле морского порта.

В феврале в Батуми – прямо около морского порта в старом городе – заработала кофейня Greejeen Coffeeshop. Открыла ее семья из Беларуси.

Алина переехала в Грузию год назад. Вместе с ней приехал муж Никита, свекровь Наталья и ее муж Владимир. В Беларуси каждый из них занимался своим делом, не связанным с кофейной культурой. Вдохновителем во всей этой истории стал Никита: он давно горел тем, чтобы открыть свое дело, и этим запалом зажег всех, пишет Citydog .

«Сама я из Минска, – рассказывает Алина, – а все остальные родом из Сморгони. Пока мы жили в Беларуси, я занималась музыкой и была вокалисткой дэз-метал-группы, а Никита работал администратором бара, после – бариста. Владимир был фельдшером на “скорой”, а у Натальи свой интернет-бизнес. Вчетвером мы приняли решение о переезде – и вот уже 26 июля будет год, как мы живем в Батуми.

Вообще мы давно хотели сменить место проживания, хотели туда, где тепло. Хотели свой бизнес, но не в Беларуси – уж слишком сложно и более затратно: Грузия показалась самой лояльной страной из доступных для ведения и открытия своего дела. Здесь намного меньше бумажной волокиты, намного легче прохождение всех инстанций, ну и налоги в разы меньше».

На вопрос, долго ли искали помещение, Алина отвечает: «Нашли довольно быстро: целенаправленно гуляли по улицам старого города. До этого здесь размещался ресепшн отеля».

По словам Алины, открыть кофейню было не сложно – сложно оказалось найти ответственных и честных людей для реализации идей. Беларусы сталкивались и с обманом, и с безответственностью, поэтому пришлось вчетвером делать всё своими руками: ребята сами придумали дизайн, сами отремонтировали помещение.

«Например, мебель делали вместе с мастером прямо в кофейне: столы, стулья, барную стойку, даже декоративные элементы делали сами. Было трудновато, конечно, много переделывали по несколько раз, – рассказывает Алина. – Рабочие, которых мы нанимали, могли потребовать деньги и в итоге не выполняли работу: просто исчезали, прихватив и наши инструменты с собой. Поэтому если хотите нанимать мастеров для ремонта в Грузии, то стойте над ними каждый день и следите за их работой».

Меню: «Первые три месяца я сама ежедневно пекла все пироги»

«Никита занимается всеми организационными вопросами, поставками и выходит на смены за барную стойку. Владимир как второй директор тоже занимается некоторыми организационными вопросами и, конечно же, тоже работает на сменах за баром, – рассказывает Алина. – Я слежу за качеством выпечки, работаю за баром. То есть занимаюсь всем, что связано с нашей кухней, скажем так.

А Наталья, моя свекровь, – контролирующее звено, которое поддерживает нас, и одновременно человек со взглядом со стороны: она может указать нам на те моменты, которые мы не замечаем в процессе работы».

Кофейное меню заведения разрабатывал Никита, Алина занимается десертами.

«Первые три месяца после открытия я сама ежедневно пекла все пироги, которые можно было увидеть в кофейне. Наша фишка – это домашняя выпечка, и менять мы ее точно не будем. Эклеры и торты с кремами можно поесть на каждом углу, а то, что у нас, уникально для Батуми.

Цена у нас средняя среди всех хороших кофеен города. Например, маленький капучино стоит 7 лари (около 6 руб.), а кусочек шарлотки – 5 лари (чуть больше 4 руб.).

Еще у нас в меню есть вафли, которые готовим прямо на месте (очень советую попробовать), ну и, конечно же, тарталетки с вареной сгущенкой. А из напитков обязателен к дегустации наш фирменный Greejeen», – советует Алина.

На вопрос, как местные встретили кофейню, Алина признается, что грузины больше привыкли к кофе подешевле: «Когда говоришь, что чашка напитка стоит 6-7 лари, они удивленно смотрят и говорят, что это очень дорого. Здесь все пьют кофе “по-батумски”, который стоит по 2-3 лари: пережаренный, переваренный – все в лучших традициях».

– Как вас вообще встретил город?

– С первого дня работы отзывы отличные. В основном первыми нашими гостями были беларусы: мы удивились такому количеству людей, как недавно приехавших, так и тех, кто уже живет здесь очень давно.

– Вообще в Грузии развита кофейная культура?

– Когда мы только открылись, в Батуми у нас практически не было конкуренции. После появились еще две кофейни с достойным кофе. Но при этом каждая из них притягивает гостей чем-то своим, уникальным. Поэтому на каждое заведение есть свой потребитель. Мы даже дружим между собой и помогаем в трудных ситуациях, никогда не отказываемся от помощи.

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