К чему уже сейчас должен готовиться Киев 14 Борислав Береза

15.07.2022, 14:34

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Борислав Береза

Одна из стратегий Кремля — это заморозить Украину зимой.

Для меня этот текст сейчас самый важный. Сначала две новости.

1. Немецкие СМИ сообщают, что некоторые города Германии планируют в холодное время года открыть специальные общественные места, где можно будет согреться тем, кто в кризис не справится с ростом цен на коммунальные услуги. Как указывает немецкое издание Bild, из-за ограничений поставок газа стоимость электроэнергии в ФРГ не только продолжит расти, но ее может и не хватить физически. Для целей борьбы с этой проблемой все больше городов страны создают кризисные команды и разрабатывают планы для работы в чрезвычайной ситуации

2. Мэр Краматорска Александр Гончаренко предупредил жителей о том, что зимой город, вероятно, окажется без газа, отопления, канализации и водоснабжения. Также, по его словам, будет критическая ситуация с электричеством. Он призвал людей, которые не планируют уезжать из города, готовиться к зиме уже сегодня. И заявил, что им, скорее всего, придется жить по несколько человек в одной комнате, чтобы хранить тепло и экономить электричество, набирать воду с гусаков на улице, которых планируется закупить 200 штук. Также он призвал делать запасы дров.

А теперь несколько мыслей вслух. У нас война. Война с врагом, которому чужды гуманизм или человечность. И он хочет нас уничтожить. Но это не финальная цель. Промежуточная. Но обязательная. Поэтому наш враг будет делать все, чтобы реализовать задуманное им. А значит он пойдет на любую подлость. И нам надо быть готовыми ко всему. Одна из стратегий Кремля — это заморозить Украину зимой. Цена на газ растет. А у нас с запасами газа сейчас не очень хорошо, по многим причинам. Могу предположить, что многие будут пытаться греться электричеством. И тут нас ждет проблема. Нет, беда даже не только в том, что огромное количество одновременно включенных электроприборов вызовут такую нагрузку, что скорее всего не только в стояках сети погорят, но и щитовые, питающие кабели и возможно даже силовые трансформаторы. Беда в том, что мы можем, с огромной вероятностью, остаться без электричества. Совсем.

Объясню на примере. После начала интенсивной фазы войны Кремль пытался разбомбить ТЭЦ-6 в Киеве на Троещине. Тогда у них это почему-то не получилось. Многие эксперты были удивлены, что рашисты не пытались потом опять разбомбить этот и другие подобные объекты. Но выяснилось, что это планы Кремля на осень. Почему на осень? Чтобы мы не успели их восстановить.

ТЭЦ-6 производит тепловую и электрическую энергию для обеспечения потребителей преимущественно Оболонского, Деснянского, Днепровского, Подольского, Шевченковского районов Киева. Ели ее разбомбить, то полгорода останется без тепла и света. И электричества. А если ударить по другим ТЭЦ, то Киев будет парализован. Весь! Не будут работать лифты, холодильники, чайники, плиты и стиральные машины. Не будет работать подача воды и канализация. Нельзя будет зарядить телефон и включить компьютер. Не будет работать метро, ездить троллейбусы и трамваи. Не будут работать системы ИВЛ в больницах и кассы в супермаркетах. Много чего не будет работать. Список можно бесконечно продолжать. Город быстро встанет. И поверьте, что россияне это хорошо знают. Более того, у них в планах нанести удары по ТЭЦ не только в Киеве. И я пока не вижу реальной возможности защитить эти объекты от российских атак.

Поэтому хочу сразу напомнить вам новости из первой части статьи. А они не только тревожные, но и знаковые. Даже в Германии уже готовятся помогать своим гражданам зимой, потому что она будет холодной, а отопительный сезон не простой. Но в Германии не будет разбомбленных ТЭЦ, а у нас высока вероятность, что будут. К тому же в Германии город может купить газ и электричество у разных поставщиков, а у нас сегодня это не реально. Мэры и горсоветы не смогут сами решить эти проблемы в военный период. Так что хочется, чтобы руководство Украины уже включилось в подготовку к сложному отопительному сезону.

И вот тут я хотел бы знать, что делает руководство государства, чтобы обеспечить гражданам выживание в холодное время года? Готовятся ли уже помещения для массового обогрева, как в Германии? Будут ли реализованы альтернативные решения по обогреву населения? Есть ли понимание того, сможет ли Украина обеспечить ПВО и ПРО на энергогенерирующих объектах? Закупается ли и завозится ли в достаточном количестве топливо для этих объектов? Но публично мне отвечать не надо. Тем более, что большинство ответов я и сам знаю. А на все остальные вопросы мы очень скоро получим ответы. И хочется, чтобы уже началась работа по всем направлениям, по которым сегодня ничего не делается. Потому что это не кино и второго дубля не будет. Цена вопроса — выживание многих украинцев. И не говорите, что я вас не предупреждал.

Борислав Береза, «Фейсбук»

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