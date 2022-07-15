Топ-3 новейших российских танка, которые украинцы взяли в плен 2 15.07.2022, 14:49

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Бойцы ВСУ захватили множество единиц каждого вида техники.

По данным нидерландского издания ORYX, во время боевых действий Вооруженным Силам Украины удалось захватить более 200 вражеских танков.

Наиболее массовые танки оккупантов, которые достались украинцам в качестве трофеев – Т-72БЗ. По своим тактико-техническим характеристикам они схожи с украинскими Т-64БМ "Булат". Однако случались и более редкие и новые по конструкции – Т-80УЭ-1, Т-90А и Т-80УК, передает 24tv.ua.

Т-80УЕ-1

Новейший Т-80УЭ-1 можно назвать шоуменом среди российских танков, ведь его постоянно демонстрируют на различных военных шоу и выставках. Он эффектно прыгает с трамплина и выполняет другие акробатические трюки на полигоне, но в реальных боевых условиях мало чем отличается от подобных.

Т-80УЭ-1 (Объект 219АС-1) – это модернизированный вариант танков Т-80БВ и Т-80УД, принятый на вооружение армии агрессора 2005 года. При этом шасси использовалось от Т-80БВ, а боевое отделение – с Т-80УД. Танк оснащен комплексом управления огнем (КУВ) 1А45 и управляемого ракетного вооружения 9К119 "Рефлекс".

Чем больше таких танков украинцы "затрофеят" или подобьют, тем меньше их останется на вооружении оккупанта. Ведь Россия под давлением санкций не способна продолжать модернизацию танков до уровня УЕ-1, а на вооружении рашистской армии их было не больше батальона. Приблизительно четыре из них уже находятся в рядах Вооруженных Сил Украины.

Т-90А

Российский основной боевой танк третьего поколения. Опять же он является глубокой модернизацией серии Т-72Б для улучшения всех боевых характеристик машины.

Серийная модификация Т-90 под индексом А выпускалась с 2004 по 2011 год. На нее установлен двигатель В-92С2 мощностью 1000 л. с., улучшена сварная башня повышенной стойкости и 125-мм пушка 2А46М-5. На танке установлен КОЭП "Штора-1" – комплекс электронно-оптической активной защиты от высокоточного оружия. Также есть комплекс встроенной взрывной динамической защиты – "Контакт-5".

Было усилено бронирование верхней лобной детали корпуса, улучшено тепловизионное оборудование, а также установлена новая система противопожарной защиты.

Учитывая целый ряд технических преимуществ и ценность этого танка, трудно было представить, что созданная многолетняя эпопея вокруг Т-90 так же легко поражается современным вооружением, как и менее современные образцы.

Т-80УК

Танк Т-80УК (Объект 630А) – специальная модернизация танка Т-80У, предназначенная для командира танкового подразделения. Т-80УК было изготовлено всего несколько единиц и все они находились в элитной 4-й танковой кантемировской дивизии.

Предназначено для обеспечения управления подчиненными подразделениями, связи с высшими командирами, ведения боевых действий в составе частей и подразделений. Командирский танк по сравнению с танком Т-80У дополнительно оборудован системой дистанционного подрыва осколочно-фугасных снарядов, комплексом оптико-электронного подавления Штора, коротковолновой радиостанцией Р-163-50К, навигационной аппаратурой ТНА-4-3, электроагрегатом автономного. кВт.

Хотя в армию агрессора поступило немного таких редких экземпляров, они уже находятся на вооружении украинской армии.

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