Мазь на основе брокколи оказалась в два раза эффективнее антибиотиков 2 15.07.2022, 14:51

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Это принципиально новый подход в медицине к лечению бактериальных заболеваний.

Специалисты из Университета Бен-Гуриона (Израиль) совместно с кипрскими коллегами изучили влияние природного химического вещества дииндолилметана (DIM) на бактерии. Оказалось, что оно мешает микробам функционировать, пишет «Вокруг света».

Эксперименты показали, что DIM заживляет инфицированные раны за 5 дней, тогда как антибиотик справлялся за 10 дней. Свои выводы ученые изложили в журнале Pharmaceutics.

Дииндолилметан содержится в овощах семейства крестоцветных (капустных), например, брокколи, цветной и брюссельской капусте. Он давно известен врачам и используется в качестве БАДа для комплексной терапии гормональных нарушений и кожных высыпаний. Естественным путем соединения получается в результате переваривания овощей в желудке.

Ученые умеют синтезировать DIM. В данном случае команда исследователей сделала на его основе мазь и испытала на нескольких свиньях, у которых были раны. Одну группу животных лечили антибиотиками, вторую — мазью дииндолилметана. Раны, обработанные природным веществом, затянулись ровно в два раза быстрее, чем после традиционных антибиотиков.

«Антибиотики убивают слой бактерий на ране. Вырастает слой новой ткани, но у вас также остается мертвая ткань и мертвые бактерии, которые тормозят заживание. С DIM, поскольку бактерии на самом деле не уничтожаются, а просто не работают, нет слоя мертвой ткани и мертвых бактерий, поэтому закрытие происходит быстрее», — объяснил профессор Ариэль Кушмаро, Университет Бен-Гуриона в Негеве.

Авторы описывают механизм работы DIM как у глушителей сигнала, которые отключают радио- или мобильную связь. Между бактериями существует коммуникация посредством химических сигналов. Когда они так «переговариваются», активируется их вирулентность. Соединение блокирует связь между ними и изолирует каждую бактерию. Когда бактерии не могут общаться, то становятся менее опасными и более уязвимыми для иммунной системы.

Исследователи во всем мире ищут альтернативу антибиотикам, как раз на основе метода подавления коммуникации бактерий. Средство на основе брокколи от израильских ученых запускает этот принципиально новый подход в медицине к лечению бактериальных заболеваний. DIM может стать основным средством противомикробного лечения.

Авторы рассчитывают получить одобрение препарата для животных в течение 5 лет и протестировать его на человеческих ранах. По прогнозам ученых, на разработку и одобрение аналогичного продукта для людей может потребоваться до 10 лет.

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