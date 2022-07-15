Путин готовится к признанию своего поражения 7 15.07.2022, 14:57

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Что стоит за паническими заявлениями Кремля?

В СБУ считают, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию под предлогом угрозы войны с НАТО. Более того, кажется, Кремль пытается затянуть и США в эту войну.

Все эти панические заявления о "войне с Альянсом" – типичные пропагандистские нарративы страны-агрессора. Об этом рассказал российский оппозиционный публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он объяснил свое мнение 24 каналу.

По его словам, так Россия пытается донести до своих граждан, якобы она воюет со всем блоком НАТО на территории Украины и хочет оправдать свои циничные преступления.

"Это одна из стратегий, чтобы объяснить свое военное поражение", – считает публицист.

Очевидно, если десяток HIMARS, которые передали Украине США, за несколько дней "наделали шума" россиянам, то оккупанты даже не могут представить, что будет, когда их будет полсотни.

"По оценкам военных экспертов, примерно до середины августа украинские военные смогут освободить Херсон. Это вызовет обвал и шок среди российского народа – как политический, так и психологический", – убежден Пионтковский.

Благодаря HIMARS украинские защитники наделали много проблем российским оккупантам. Их склады с боеприпасами горят один за другим. Поэтому враг начинает паниковать.

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