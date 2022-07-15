«Люди готовы платить тройную цену» 15.07.2022, 15:06

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Что происходит с арендой жилья на Браславских озерах.

Через две недели население тихого уютного Браслава вновь увеличится в 5 раз. На пляже озера Дривяты 29−30 июля будет греметь чуть ли не единственный (оставшийся в живых в этом году) музыкальный фестиваль Viva Braslav. Говорят, что в городе и окрестностях в период фестиваля занято все: гостиницы, усадьбы, базы отдыха, квартиры и даже дворы (их сдают под палатки).

Журналисты realt.by решили проверить — а можно ли еще снять жилье на Браславах, и сколько это будет стоить.

«В радиусе 25 километров от центра вы уже вряд ли что-то найдете»

Начнем с того, что свои варианты размещения предлагают и сами организаторы фестиваля. Гости «Вивы» еще недавно могли забронировать Бунгало (полноценный номер в отеле на двоих с завтраками) за 1690 рублей за 3 ночи, Глэмпинг Luxury (каркасный домик на двоих со спальными местами и розетками) за 990 рублей и Глэмпинг Комфорт (деревянный домик на 4-х с розетками) за 690 рублей. Пишу про «недавно», поскольку в настоящий момент доступными к бронированию остаются только места в палаточном лагере. Причем, палатку надо привозить с собой. Билет в кемпинг (в стоимость входит место под палатку, душевые, туалеты, зона барбекю и возможность подзарядить телефон) стоит 49,9 рублей на одного за 3 ночи.

Если же вам хочется чего-то более комфортного, чем палатка — придется потрудиться. Самые опытные фестивальщики начинают бронировать жилье чуть ли не за год.

Открываю наш каталог домов в аренду и звоню в первую по списку усадьбу. На вид — симпатичная, да и расположена в самом Браславе. Хозяин Виктор с первых же минут огорчает:

− Ребят, все давно забронировано, предоплаты получены, ждем этих хулиганов (смеется). Чтобы точно попасть в нужный объект размещения, нужно бронировать за год. У меня в наличии разные дома, есть на 7−8 человек, но в дни фестиваля туда заселяется и в два раза больше — спрос зашкаливает.

− Как вообще ситуация в городе с жильем за две недели до фестиваля?

− Думаю, что в радиусе 25 километров от центральной локации вы уже вряд ли что-то найдете. Сейчас народ ищет уже не дома, а хотя бы места под палаточки. В этом году, точно ажиотаж будет, слава Богу, все поехали. Да, население города увеличивается в 5 раз, но для нас это праздник — всего раз в год такое бывает. Молодежь к нам приезжает адекватная, к счастью, ведут себя хорошо.

Обзваниваю еще несколько вариантов в Браславе и окрестностях и получаю тот же результат: «мест нет, все забронировано давно».

Обращаюсь в усадьбу на озере Богино. Это − 35 километров от фестивального движа, может, тут что-то будет.

− Есть у вас свободные места на 28−31 июля?

− Да, вы что — все места с кровью выдрали еще месяц назад. Народ тройную цену готов давать — только разместите. Ничего уже нет.

Решаю сыграть в «рулетку» с посуточными квартирами. Зеро выпадает в первом же объявлении. Хозяева однокомнатной квартиры в пятиэтажке с видом на озера (130 рублей — в сутки) капслоком сообщают: «Уважаемые гости! На „Вива Браслав“ ВСЕ ЗАБРОНИРОВАНО!». Звоню по нескольким номерам — результат также отрицательный.

По старой памяти обращаюсь за помощью в отдел бронирования Национального парка. Здесь обычно могут предложить размещение на базах отдыха «Дривяты», «Золово», «Леошки», «Богино», «Слободка». Кстати, одна из баз отдыха находится в непосредственной близости от всех событий фестиваля. А вдруг повезет?

− К сожалению, уже ничего нет. Первые бронировки люди делали еще в январе. Сейчас свободного жилья нет ни в корпусах, ни в домиках.

Ладно, попытаю счастья в самом известном отеле в Браславе — Braslav Lake Hotel всегда радовал хорошим сервисом и качественным размещением. Вновь неудача — и здесь пугают красными крестиками: «На 28−30 июля — проживание невозможно». В свободном доступе нет ничего — даже шале за 340 рублей в сутки. А вот сразу же после фестиваля снять номер в лучшем отеле Браслава можно за 110 рублей в сутки. Только вот уже без музыки и прочего движа.

Свободные места (не в номерах, а под палатки) удается найти только в одном из тематических сообществ в телеграме. К примеру, в 27 километрах от Браслава, на берегу небольшого живописного озера в деревне Мурмишки за 20 рублей в сутки можно разместить свою палатку, а в дополнение получить беседку, биотуалет, мангал, баню и трезвого водителя. Еще один вариант — место под палатку прямо в Браславе на частной территории. Стоимость − 30−50 рублей в сутки за компанию, есть беседка, туалет, мангал и баня. Получается, не дороже, чем в кемпинге на фесте, но точно спокойнее.

«Больше всех на «Виве» зарабатывают не местные жители, а браславский «Евроопт»

Решаю обратиться за помощью к эксперту по Браславским озерам — Юлии. Юлия несколько лет назад переехала в Браславский район из Минска, успела стать собственницей нескольких заброшек, побыть хозяйкой объекта сервиса и хорошо изучить местные реалии:

− Если честно, для жителей Браслава фестиваль — это очень тяжелое испытание. Девятитысячный город категорически не готов к приему 40−50 тысяч гостей. Да, организаторы стараются, делают свой палаточный лагерь, но ситуацию это не спасает. Самые умные и хитрые начинают бронировать жилье еще в декабре-январе. При этом надо понимать, что на фестиваль приезжают не те люди, которые готовы жить в «курятниках». Это — не советский турист, готовый снимать хоть сарай, лишь бы увидеть озеро-море. На фестиваль приезжает молодежь, так сказать, «с понтами».

Как рассказывает Юлия, если в обычные дни проживание в Браславе в домике с обстановкой без изысков обходится в 25−30 рублей (на человека), то во время фестиваля цена на жилье достигает 100 рублей (на человека). В среднем, стоимость браславского «стандарта» в фестивальные деньки увеличивается в 2−3 раза, в зависимости от фантазии и наглости хозяев.

− На первый взгляд, в Браславе сейчас забронировано все под чистую. Подскажи, где искать жилье?

− Мой совет — обратиться к не самым очевидным вариантам. К примеру, у нас есть малоизвестная гостиница музея «Заездный Двор» (в прошлые годы там были места даже во время фестиваля), есть гостиница ДОСААФ, есть пляж Академии физвоспитания (там можно арендовать место под палатку).

Вижу, что кто-то ищет жилье на городских пабликах типа «Браславская барахолка», «Подслушано Браслав», вступает в переписку с местными жителями и пытается найти комнаты-квартиры там. Другие (самые толковые) прямо на онлайн-картах высматривают дома с большими полянками, ищут владельцев и напрямую договариваются с ними о том, чтобы им разрешили поставить палатку во дворе. Третьи − приезжают и ищут ночлег прямо на месте. По моим наблюдениям, вариант «походить по городу» тоже работает.

− Местные жители рады такому нашествию туристов?

− Ты удивишься, но многие хозяева вообще не сдают жилье на время «Вивы»! Истории, про то, что кто-то сдал квартиру, а ее разгромили — это не выдумки. Я знаю человека, которому угробили двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом. Некоторые браславчане вообще прячутся на это время. Лично мы переезжали в этот край за тишиной и спокойствием, а во время фестиваля тут так грохочет, что ужас − у меня собаки воют, не переставая. Музыку слышно даже за 7 километров! В целом, фестиваль напоминает торнадо, которое просто надо пережить. Мы в эти дни в город стараемся не соваться — закупаемся продуктами заранее. Я за эти годы насмотрелась всякого. Видела и сломанные ноги, и разбитые головы. Молодежь приезжает оторваться, бродит по дворам, вытаптывает клумбы, обрывает огурцы. Я понимаю, они отдыхают, но тормозов у них порой совсем нет. Вообще, по моим ощущениям, больше всех на «Виве» зарабатывают не местные жители, а браславский «Евроопт».

Я не против фестиваля, это — хорошее дело, но пусть бы он переехал из города на какой-нибудь Маяк (прим. — гора Маяк в 15 километрах от Браслава). Там мало населенных пунктов, есть отличные поляны, пусть гремит в удовольствие.

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