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Трамп хочет снова стать президентом США

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  • 15.07.2022, 15:07
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Трамп хочет снова стать президентом США
Дональд Трамп

Политик уверен, что выиграет выборы.

45-й президент США Дональд Трамп в опубликованном 14 июля интервью New York Magazine заявил, что хочет снова стать главой государства.

По его словам, он уже принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года, однако еще не знает, когда объявит о старте предвыборной кампании – до или после промежуточных выборов в Конгресс осенью этого года.

Трамп утверждает, что "в своей голове уже принял это решение, поэтому ничто больше не влияет [на него]".

Предыдущий президент США уверен, что выиграет выборы. Также он считает, что если вступит в президентскую гонку, многие политики откажутся от идеи баллотироваться на следующих выборах.

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