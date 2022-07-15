Главные новости и нововведения белорусских банков за неделю 1 15.07.2022, 15:22

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Cлучились некоторые глубинные изменения, которые отразятся на нас, рядовых обывателях.

За прошедшую неделю курсы не упали и не взлетели, вклады из банков не вынесли, кредиты не отменили. Правда, случились некоторые глубинные изменения, которые отразятся на нас, рядовых обывателях. Осталось выяснить как, пишет onliner.by.

Про юань

Национальный банк Республики Беларусь постановил с 15 июля 2022 года ввести в корзину валют новую денежную единицу, а именно китайский юань. Поскольку валютная корзина априори всегда полна, юаню досталась часть доли евро. Текущий состав корзины валют таков:

российский рубль — 50%;

доллар США — 30%;

евро — 10%;

китайский юань — 10%.

Обоснованием такого решения названы перемены внешнеэкономических потоков и торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Важно ли это? В перспективе важно. Напомним, что курсы белорусского рубля зависят от стоимости перечисленных выше иностранных валют. Мы привыкли судить положение нашего рубля по курсам к доллару и евро, а правильнее все-таки по корзине валют.

Так два года назад российский рубль падал вслед за нефтью, у нас взлетали курсы доллара и евро, хотя белорусский рубль относительно корзины валют не падал, т. е. был крепок и устойчив. В последний месяцы российский рубль дорожает, соответственно дорожал белорусский рубль к доллару и евро. Хотя на самом деле наша валюта несколько подешевела относительно корзины, т. е. белорусский рубль не укрепился, а немного ослабел.

От юаня в корзине никто особых перемен не ждет. Во всяком случае пока аналитики тревоги не бьют, наоборот, пишут, что падение экспорта уравновешивается падением импорта, потому катаклизмы в производственном секторе на этот раз на курсы не повлияют.

О прогнозах по рынку валют

Кстати, о прогнозах — обычно их публикуют независимые аналитики. Специалисты от государства и банков если и высказываются, то в рамках «генеральной линии» своей структуры. Но 3 дня назад о перспективах курсов высказался начальник дилингового отдела «БСБ Банка» Дмитрий Миксюк.

Рассказал о происходящем на валютном рынке, что, по данным Нацбанка, объемы покупок и продаж валюты белорусские организации чаще покупают валюту, чем продают, а иностранные, наоборот, чаще продают. И что интересно, чистая покупка у первых практически полностью покрывает чистую продажу у вторых. У физлиц за полгода превышение продаж валюты над покупками на полмиллиарда долларов, но в июне стали больше покупать, чем продавать.

Дмитрий Миксюк также отметил, что на внебиржевом рынке совершается в 4 раза больше обменных операций, чем на бирже. Потом рассказал о собственных приложениях для работы на Forex и валютных операций вообще. В заключение посоветовал не поддаваться панике, потому что курсы доллара не критические, а вот паническое поведение клиентов может повлиять на них — и очень сильно.

Про кредиты

«Белинвестбанк» предлагает специальный кредит для медиков и старый кредит для родителей школьников.

Название кредита — «Профессиональный». Выдают его работникам системы здравоохранения, в т. ч. сотрудникам медицинских вузов. По ключевым параметрам это обычный потребительский кредит с максимальной суммой до 20 тысяч рублей, до 10 тысяч выдают под неустойку, сверх этой суммы — с поручителем. Срок — 5 лет. Ставка — 21,91%, в данный момент довольно дешево. Особое достоинство кредита — ставку можно понизить через год на 0,5%, повторить это в следующие годы и в конце срока платить по ставке на 2% меньше, правда, начисление пойдет уже на остаток. Понижать ставку будут по заявлению добросовестного клиента, не имевшего просрочки более 5 дней с начала погашения.

Также «Белинвестбанк» сделал специальное предложение родителям школьников. Для покупки планшетов, электронных книг и прочей техники предлагается кредит «Быстрые деньги» до 5000 рублей с погашением за 2 года и оформлением за 15 минут, в т. ч. в салонах «На связи». Ставка — 24,9% годовых.

«Банк «БелВЭБ» опять принимает заявки кредиты по Указу №240 на строительство жилья с государственной субсидией. Срок — 20 лет, ставка плавающая, сейчас 15% годовых (ставка рефинансирования + 3%). Впрочем, главное здесь не ставка, а льготы. Например: многодетным семьям, в которых не менее 4 детей, государство погашает 100% основной суммы кредита и все проценты, семьям с 3 детьми — 95% основного долга, семья платит лишь 1% годовых, молодым семьям с 2 детьми погашают только часть процентов. Есть серьезные льготы сиротам и другим категориям. Ключевые условия по Указу №240 в разных банках одинаковые, но есть нюансы, потому появление нового кредитного учреждения должно порадовать льготников.

Пресс-служба «Белгазпромбанка» сообщила, что ставки по новым потребительским кредитам и овердрафтам к зарплатным картам снизились на 2—4%. Правда, действующие потребкредиты все равно предлагают под 25,9% и 27,9% годовых.

Предлагают также кредит на жилье, без государственных льгот, но тоже по уменьшенной плавающей ставке 22,5% годовых (ставка рефинансирования + 10,5%).

Про карты и все остальное

«Халва» стала бесплатной, но не вся и с определенного момента

Речь не о карте рассрочки, а о бонусной карте «Халва Плюс». Напомним, что «Халву Плюс» выпускают в белорусских рублях, в долларах и евро. За расчеты этой картой начисляют манибэк в 1% по любым платежам, и до 10% за покупки у партнеров «МТБанка». Но с держателей карты взимается плата — 19,9 рубля за карту в отечественной валюте и 37,50 рубля за карту в евро или долларах. Простой расчет: если не покупать ничего у партнеров, то, чтоб отбить расходы по рублевой карте, нужно заплатить ею 1990 рублей за год. А с 1 июля «Халву Плюс» можно бесплатно получить и весь срок (3 года) не ожидать требований банка пополнить счет.

«Статусбанк» предлагает карту с манибэком

«Статусбанк» обновил «Статускарту». Возврат денег по ней тоже до 10% в партнерской сети, и есть повышенный манибэк 2% за продукты в «Евроопте», «E-dostavka.by», который постоянно растет и возвращается живыми деньгами обратно на карту.

«Альфа Банк» починил Mastercard

Клиенты «Альфа Банка» жаловались, что за границей идут сбои в работе пластиковых карточек на платформе Mastercard. 14 июля «Альфа Банк» сообщил об устранении проблем и добавляет, что виртуальные карты Mastercard от «Альфа Банка» также работают нормально. Главное, чтобы заграничный банк вообще работал с белорусскими картами.

«Белагропромбанк» напомнил, что оформляет базовые счета

О них мы писали на прошлой неделе, напомним только, что их открывают те, кто вышел на пенсию после 1 июля 2022 года, и что наиболее распространенные операции по этим счетам бесплатны, также бесплатно обслуживание счета.

Карты Visa переходят на евро

О переводе зарубежных расчетов с доллара на евро сообщил «Беларубанк» и «Цептер Банк». Дата перехода — 9 июля 2022 года. На операциях внутри Беларуси это, очевидно, вообще не отразится.

Появились приложения для бизнеса в ЕРИП

АИС «Расчет» сообщает, что в Google Play и AppStore появились программы для операций с ЕРИП для бизнеса. Полезная новость для ИП и малых предприятий, многие из них только присоединяются к системе.

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