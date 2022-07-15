Стало известно, какая погода ждет белорусов в выходные 1 15.07.2022, 15:27

2,268

Синоптики поделились прогнозом.

Настала ровно середина лета, однако жара не спешит возвращаться в Беларусь. В эти выходные, 16−17 июля, будет прохладно, не обойдется без дождей и гроз, говорится в прогнозе Белгидромета.

В субботу ожидается переменная облачность и кратковременные дожди — ночью они пройдут местами в северной части Беларуси, а днем практически по всей стране.

Местами днем прогремят грозы, сопровождаемые порывистым ветром с западного направления. Из-за гроз синоптики выписали на этот день штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности.

Температура воздуха составит +6...+12°С ночью и +17...+23°С днем.

В воскресенье определять погоду будут атмосферные фронты, идущие с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы с порывистым ветром. Ночью будет +7...+13°С, а днем +15...+21°С.

В понедельник, 18 июля, характер погоды в целом не изменится, но днем будет на два-три градуса теплее, особенно на юго-западе страны.

Такая не июльская погода не особенно располагает к купанию: температура воды в реках составляет от 14 до 21 градуса, а в других водоемах 18−20 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».