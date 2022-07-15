закрыть
15 июля 2022, пятница, 16:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, какая погода ждет белорусов в выходные

1
  • 15.07.2022, 15:27
  • 2,268
Стало известно, какая погода ждет белорусов в выходные

Синоптики поделились прогнозом.

Настала ровно середина лета, однако жара не спешит возвращаться в Беларусь. В эти выходные, 16−17 июля, будет прохладно, не обойдется без дождей и гроз, говорится в прогнозе Белгидромета.

В субботу ожидается переменная облачность и кратковременные дожди — ночью они пройдут местами в северной части Беларуси, а днем практически по всей стране.

Местами днем прогремят грозы, сопровождаемые порывистым ветром с западного направления. Из-за гроз синоптики выписали на этот день штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности.

Температура воздуха составит +6...+12°С ночью и +17...+23°С днем.

В воскресенье определять погоду будут атмосферные фронты, идущие с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы с порывистым ветром. Ночью будет +7...+13°С, а днем +15...+21°С.

В понедельник, 18 июля, характер погоды в целом не изменится, но днем будет на два-три градуса теплее, особенно на юго-западе страны.

Такая не июльская погода не особенно располагает к купанию: температура воды в реках составляет от 14 до 21 градуса, а в других водоемах 18−20 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина