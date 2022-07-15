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«РФ годами прощупывала почву для аннексии части Казахстана, но Токаев дал мощный отпор»

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  • 15.07.2022, 15:29
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«РФ годами прощупывала почву для аннексии части Казахстана, но Токаев дал мощный отпор»

Эксперты рассказали, как Кремль продвигал «русский мир» в Казахстане.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Казахстана Токаев открыто перешел к экономической и политической сепарации с Россией.

Как говорится в сюжете проекта УНИАН FreeДом, он отказал в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что заинтересован в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

Журналисты отмечают, что Россия еще с 1990-х годов предпринимала попытки по аннексии части северного Казахстана.

"Там фактически расположены три области. И они несколько раз пытались там сделать какие-то "народные республики". Потом пытались лоббировать там создание национальной автономии для русских, где живет большинство русскоязычных", - объясняет директор Института стратегических исследований Павел Лисянский.

В сюжете отмечается, что в год в Казахстане проходит до 100 мероприятий по продвижению русского языка. Например, в Нур-Султане прошла акция "Пушкины ходят по Казахстану". Также проводятся диктанты по русскому языку для детей и походы в РПЦ для молодежи.

"Они прекрасно понимают, что от акций по продвижению русского языка до передвижения русских танков по улицам Казахстана - два-три года. Это все было в Украине", - говорит Лисянский.

Организацией таких мероприятий занимается фонд "Русский мир" и "Русский центр".

"Русский центр" - это организация, которая действует на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Она фактически стала идеологическим фундаментом военной агрессии России против Украины в 2022 году", - добавил директор Института стратегических исследований.

Он говорит, что желание Путина аннексировать часть Казахстана никуда не исчезло.

"Президент Казахстана это все прекрасно понимает, это все прекрасно видит и пытается нерадикальными шагами выстраивать политику, независимую от РФ", - говорит Лисянский.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход России.

А до этого Токаев в рамках визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) заявил о невозможности признания так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

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