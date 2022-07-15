«В итоге недвижимость отошла государству» 4 15.07.2022, 15:39

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Как белорусы теряют жилье.

Люди вкладывают в недвижимость очень большие деньги, поэтому права собственников и наследников защищает достаточно развитое законодательство. Сразу оговоримся, что отнять у человека квартиру и выселить его из собственного дома – тот еще квест. Да, в законе есть такая опция, но до непосредственного изъятия квартиры доходит очень редко. Чтобы в один прекрасный день не остаться без крыши над головой, важно знать нюансы законодательства. Сайт myfin.by рассказал, как белорусы могут потерять жилье и что делать, чтобы этого избежать.

Способ №1: не оплатить коммунальные услуги

Чтобы потерять квартиру за неуплату коммунальных услуг, долг по жировке должен быть очень большим. Например, в 2021 году в Беларуси зарегистрировали случай, когда владелица недвижимости не оплачивала коммуналку больше 5 лет. Сумма долга превысила 10 тысяч рублей. Хозяйку квартиры просто не могли найти. В итоге ее недвижимость отошла государству.

То есть вариант, при котором у вас действительно могут изъять квартиру за неуплату коммунальных платежей, возможен, но такой ход применяется в качестве крайней меры. До ее воплощения будут предприняты следующие шаги:

Через два расчетных периода неуплаты в квартире отключат коммуникации: газ, свет, воду. Перед этим пришлют письменное предупреждение и дадут 5 дней на оплату.

Организации, оказывающие ЖКУ, постараются взыскать деньги по исполнительной надписи нотариуса.

Они же могут подать в суд за неуплату и обязать жильца внести деньги судебным решением.

Далее возможно выселение через суд в случае, если все вышеперечисленное не сработает, например, потому что на счетах владельца квартиры нет денег для взыскания, его не могут найти или он отказывается идти на контакт.

Следующий шаг – собственника обязывают продать жилье и дают на поиск покупателя один год, и только в случае невыполнения требования – жилье изымают. Из его стоимости вычитают сумму задолженности, а на остаток суммы должны предоставить другое жилье взамен.

Во время судебного разбирательства еще можно спасти квартиру от продажи, если существуют уважительные причины неуплаты. А также для изъятия нужно разрешение органов опеки в случаях, если семья находится в социально-опасном положении и выселение затрагивает права несовершеннолетних или недееспособных.

Способ №2: не проверить историю квартиры перед покупкой

Проверять историю недвижимости, которую вы приобретаете, необходимо, чтобы сделку в какой-то момент не признали недействительной. Например, выяснится, что квартира перешла по наследству другому человеку или сделка купли-продажи нарушила права несовершеннолетних, проживающих в этой квартире, бывшая жена владельца не давала разрешения на продажу или один из владельцев недвижимости недееспособный, и теперь его согласие на продажу оспаривают другие владельцы и так далее.

Каждая из подобных ситуаций может грозить судебным разбирательством, в ходе которого вашу сделку аннулируют и вернут недвижимость продавцу. Если владелец квартиры вернет деньги, это будет идеальный исход для вас. Но спустя 1-2 года после сделки нет никакой уверенности, что сумма еще будет в распоряжении продавца. И тогда вы будете обречены на длительные, изматывающие и дорогостоящие разбирательства.

К сожалению, в Беларуси не действует Титул Торренса – система регистрации, при которой государство гарантирует безусловное право собственности после записи в государственном реестре. С помощью этой системы защищают права добросовестных приобретателей недвижимости, которые не могли знать о возможных проблемах наследования и нарушения чьих-то прав на стороне продавца. После регистрации сделки в странах, где система действует, недвижимость уже не могут забрать. В Беларуси же это вполне возможный сценарий. Что стоит узнать у собственников перед покупкой, чтобы себя обезопасить, – читайте здесь.

Способ №3: не вступить в наследство

Не стоит думать, что право наследования жилого имущества начинает работать автоматически.

Чтобы получить квартиру, которую оставили вам родственники, необходимо обратиться к нотариусу и подать заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. И сделать это необходимо в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя.

Если шестимесячный срок пропустить, то квартира может оказаться не у того, кому была завещана, либо признана выморочным имуществом, которым уже будет распоряжаться государство.

Не отчаивайтесь, если 6 месяцев уже прошло. Еще не все потеряно. Если найдутся уважительные причины пропуска срока наследования, то суд может оставить право на наследство за вами. Уважительной причиной может быть нахождение в беспомощном состоянии, тяжелая болезнь и даже случаи, в которых наследник не знал об открытии наследства. Тогда необходимо обратиться в суд в течение 6 месяцев с момента разрешения проблем, повлекших пропуск срока.

Способ №4: не оплатить задолженность по ипотечному кредиту

Заберут у вас квартиру в счет долга или нет, зависит непосредственно от условий договора с банком. Но у банка есть право взыскать квартиру у должника, а сама процедура устанавливается жилищным кодексом и предусматривает выселение без предоставления другого жилья.

После прекращения права собственности все, кто подлежит выселению, – выселяются. Но есть исключения, потому что выселить нельзя, например, несовершеннолетних или имеющих пожизненное право пользования этим помещением по завещательному отказу.

Способ №5: не заключить брачный договор

Брачный договор все еще не очень популярен. По сведениям Белорусской нотариальной палаты, на 50 тысяч браков в 2020 году по стране заключили только около 4 тысяч брачных договоров. А это значит, что у остальных 46 тысяч супружеских пар могут возникнуть проблемы в случае раздела имущества. Например, кто-то из супругов считает недвижимость своей, а по закону ее придется делить.

Обычно так происходит, когда в браке кто-то один оплачивает большую часть расходов на квартиру или приобретает жилье полностью за свой счет. Все равно закон гласит, что имущество супругов нажито совместно, а значит, после развода должно быть разделено поровну. Либо квартира достанется кому-то одному, и этот счастливчик оплатит второй стороне компенсацию, либо недвижимость придется продать и разделить деньги поровну.

Если же после расторжения брака кто-то остается неудовлетворен разделом имущества, то у него есть 3 года на то, чтобы оспорить решение. Эти три года начинают исчисляться со дня, когда человек узнал о нарушении своих прав.

Что в итоге?

Потерять недвижимость не так уж и просто, но если не знать о сроках давности, не выполнять требований коммунальщиков, не проверять историю квартиры – то вполне реально. Хотя случаи такие очень редки, лучше знать свои права и законы, которые помогут избежать подобных ситуаций.

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