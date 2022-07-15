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«Нет, ты будешь меньше есть»

  • Эль Мюрид
  • 15.07.2022, 15:55
  • 3,230
«Нет, ты будешь меньше есть»
Эль Мюрид

Кто будет оплачивать праздник жизни, некомпетентности и авантюризма?

"Я не думаю, что нам потребуются вторичные санкции, поскольку в данном случае мы создаем нужные стимулы для стран, покупающих российскую нефть", – заявил замглавы американского Минфина Уолли Адейемо, говоря об идее введения предельной цены на российскую нефть.

Мнение выглядит вполне логичным: если на трех крупнейших рынках - американском, европейском и китайском - будут введены предельные цены на российскую нефть, то какой смысл кому-то будет за нее переплачивать, даже если он формально не присоединится к соглашению.

По всей видимости, идея замены эмбарго на предельную стоимость российской нефти устраивает всех. Ну, кроме Кремля, конечно, но кто его спрашивает? Возможно, что Европа пересмотрит свой шестой пакет и тоже введет предельную цену вместо уже согласованного эмбарго.

Смысл этой меры вполне очевиден: цена примерно в 40-60 долларов (а именно этот диапазон рассматривается в качестве рабочего) все равно выше средней себестоимости российской нефти, то есть, совсем по миру наши компании не пойдут. Но маржа будет резко снижена, упадут и доходы бюджета.

Что будет делать Кремль в условиях выпавших доходов, догадаться нетрудно. "Нет, ты будешь меньше есть" (с). Будут вводить драконовские поборы с населения, а что же еще? Кто-то ведь должен оплачивать этот праздник жизни, некомпетентности и авантюризма.

Эль Мюрид, Telegram

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