В Беларусь проник новый вариант омикрона ВА.5 4 15.07.2022, 16:14

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Что о нем известно.

В Беларуси регистрируется новый вариант омикрона ВА.5. Главный санитарный врач Александр Тарасенко заявил, что пока это единичные случаи, а страна находится в межэпидемическом периоде.

Что из себя представляют новые подштаммы коронавируса

Варианты ВА.4 и ВА.5, на которые сейчас приходится больше всего заражений по всему миру, называют «южноафриканскими», потому что впервые их выявили в Южной Африке. ВА.4 обнаружили в образце, сданном в январе, ВА.5 — в февральской пробе. Весной штаммы начали распространяться в Европе — в марте их добавили в список мониторинга ВОЗ. Доминировать ВА.4 и ВА.5 стали к началу лета, тогда же произошли первые серьезные вспышки, например, в Италии, где новыми штаммами заразился уже 1 миллион человек.

Изучать новые подвиды омикрона сейчас достаточно сложно — в большинстве стран за последние полгода сняли все или почти все коронавирусные ограничения, стали проводить в разы меньше тестирований и прекратили отслеживать цепочки заражений.

Несмотря на это, некоторые данные о новых вариантах уже есть. Так, известно, что у них произошла обратная мутация в S-белке, с помощью которого вирус попадает в клетку. Из-за этого ВА.4 и ВА.5 больше похожи на «первоначальный» уханьский вариант COVID-19, чем на омикрон. По этой же причине антитела, которые выработались у переболевших последним, от новых штаммов не защищают.

Судя по исследованиям, BA.4 и BA.5 примерно в четыре раза более устойчивы к антителам, вырабатываемым после прививки, чем омикрон.

Насколько заразны и опасны ВА.4 и ВА.5

ВА.4 и ВА.5 считаются заразнее своих предшественников. Оба новых варианта содержат мутацию L452R, которая ранее также была обнаружена у штамма дельта. Считается, что именно из-за нее «индийский» вариант вируса был таким заразным.

Из-за ограничений, связанных с пересечением границ, варианты вируса в Россию пришли с опозданием. О том, что в стране есть подтвержденные случаи ВА.4 и ВА.5, впервые заявили в середине июня. С тех пор коэффициент распространения коронавируса (показатель, по которому можно понять, сколько человек может заразить один больной) вырос до февральских значений и закрепился на отметке 1,17. В пик заболеваемости, который пришелся на май 2021-го, коэффициент распространения вируса колебался от 0,9 до 1,5.

Пока у врачей и ученых нет данных, указывающих на то, что новые варианты вызывают у заболевших более серьезные симптомы, чем «оригинал». Заразившиеся по-прежнему жалуются на насморк, боль в горле, головную боль, постоянный кашель и общую усталость.

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