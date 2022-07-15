Оккупанты испытывают недостаток личного состава и рабочей силы в Украине
- 15.07.2022, 16:20
Из-за этого изменился главный приоритет российской армии.
Главный приоритет российской армии на данном этапе – систематические и масштабные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.
К таким выводам пришли в Институте изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
Ракетный удар по Виннице является частью этой тактики, говорится в докладе ISW.
Параллельно продолжаются попытки раздать российские паспорта жителям оккупированных южных районов Украины.
Для стимуляции пенсионеров к получению гражданства РФ оккупационные войска открыли в Мелитополе пенсионный фонд, обслуживающий большую часть Запорожской области, говорится в документе.
В Херсоне ожидается прибытие политических сил для организации пророссийского референдума по области.