Военному аналитику Егору Лебедку дали 15 суток 15.07.2022, 16:27

Егор Лебедок

Его задержали дома в Смолевичах.

Как стало известно «Зеркалу», военному аналитику Егору Лебедку присудили 15 суток административного ареста по статье 24.3 КоАП — «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Процесс проходил в суде Центрального района, постановление выносила судья Виктория Шабуня.

Напомним, Лебедка задержали утром 12 июля. Вскоре силовики опубликовали «покаянное» видео с ним. На нем аналитик, улыбаясь, рассказывал, что дает интервью «каналам, признанными у нас экстремистскими на тему войны в Украине и по другим вопросам».

Накануне стало известно, что Егор Лебедок находится в ИВС на Окрестина. Его задержали дома в Смолевичах. Какую структуру представляли силовики, неясно. Во время обыска у Лебедка изъяли системный блок и мобильный телефон.

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