Foreign Policy: У Путина заканчивается время для войны с Украиной 3 15.07.2022, 16:32

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В отдаленных регионах России появились первые проявления протеста.

Советница трех президентов США по России Фиона Хилл объяснила, почему Западу не стоит думать, что в долгой войне Москва обязательно победит.

Несколько влиятельных комментаторов в последнее время предостерегали, что у Запада заканчивается время, чтобы победить Россию. Журналист New York Times и Пулитцеровский лауреат Томас Фридмен утверждал, что Владимир Путин, скорее всего, попросил своих генералов протянуть к Рождеству, когда начнется зима, а боль от нехватки газа в Европе будет особенно сильной, пишет ZN.UA.

Журналист Фарид Закария в статье для Washington Post писал: «Время не на нашей стороне». Как относиться ко всем этим предостережениям, учитывая ограниченное экономическое влияние Запада и угрозу эскалации?

В интервью для Foreign Policy политолог и бывший старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл посоветовала не рассматривать ситуацию на столько однобоко. Ведь такой взгляд абсолютно игнорирует тот факт, что у Путина тоже заканчивается время. По словам Хилл, российский автократ хочет, чтобы именно Запад был стороной, которая находится в невыгодном положении и сомневается, сможет ли она выстоять.

Она подчеркнула, что в США в 2024 году пройдут президентские выборы. И несмотря на то, что поддержка Украины достаточно популярна в американском обществе, она не помогает президенту Джо Байдену укрепить свои позиции. Но и Путину тоже нужно победить на выборах в 2024 году.

«Он начал так называемую «спецоперацию», утверждая, что она будет делом нескольких дней. Но Россия погрязла. Поэтому все эти заявления Путина в духе: «Мы еще даже не начинали, это еще даже не верхушка айсберга разрушения и кровороления», – они нужны, чтобы мы отступили, потому что он встревожен последствиями для стабильности его собственной системы», – объяснила Хилл.

Она также убеждена, что время не на стороне России в войне с Украиной, потому что зимой давление введенных санкций станет ощутимым, несмотря на высокие цены на нефть и газ. По мнению Хилл, Путин опасается повторения 2011-2012 годов, когда его очередная попытка назначить себя президентом спровоцировала протесты в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

«Путин хорошо знает, что глубоко под поверхностью затаилось большое недовольство. Люди, кажется, готовы поддерживать так называемую спецоперацию до тех пор, пока детей элит не отправляют на фронт как пушечное мясо», – сказала она.

Хилл указала на первые проявления протеста против войны в отдаленных регионах России, таких как Бурятия, откуда на фронты отправили очень большое количество мужчин. Женщины начинают требовать, чтобы их мужья и сыновья вернулись домой. Завербовать новых рекрутов в Дагестане и Чечне стало трудно. В этих республиках людей силой принуждают идти на войну против Украины. И Путин хорошо знает обо всем этом. Хилл отметила, что рядовые россияне начали собственными кошельками ощущать последствия агрессии против соседней страны.

«Наибольшие демонстрации или протесты за долгое время правления Путина с 2000 года были вызваны экономическими проблемами. А также из-за ощущения несправедливости, что он так долго держится за власть. Он не очень популярен в Москве и Санкт-Петербурге. Если углубиться в результаты опроса, они начинают напоминать данные о Дональде Трампе сейчас. Люди на самом деле хотели бы получить альтернативу», – сказала Хилл, работавшая в Совете национальной безопасности США именно во время каденции Трампа.

Она также указала на другую причину, почему Путин опасается выборов 2024 года. Ранее считалось, что в этот год он наконец-то уйдет с поста президента. Но потом автократ расширил свои возможности баллотироваться на очередные 12 лет до 2036 года, когда ему уже будет за 80.

«Но чем больше он ослаблен, тем менее легитимным он кажется. И чем слабее впечатление, что он популярен, тем больше будет инициатив со стороны других людей в его окружении продвинуть преемника. Путин хочет покончить с этим конфликтом. Он хочет казаться легитимным. Он хочет, чтобы мы чувствовали, будто у нас нет времени, когда на самом деле именно его часы тикают», – убеждена Хилл.

По ее мнению, Россия будет и дальше терроризировать людей в Украине, обстреливая без разбора мирные города. Блокада экспорта продовольствия может продолжиться. Путин рассчитывает, что Турция, Ливан и страны Африканского Союза будут давить на Запад. Потому что он им повторяет: "Все это результат санкций". Но это не так. Путин намеренно манипулирует голодом в Африке, чтобы создать давление на США и союзников и выставить их «плохими».

«Игра Путина состоит в том, чтобы мы фактически победили сами себя, потому что не представляем, как нам поддерживать ситуацию еще несколько лет», – пояснила Хилл.

Она убеждена, что победа в понимании Путина – это полное уничтожение Украины. Он постоянно повторяет, что Украина – это только «колония, принадлежащая России». Однако возможна «промежуточная победа». И, по мнению Хилл, ею может стать полная оккупация Донецкой и Луганской областей. После этого, не исключено, что Москва объявит оперативную паузу или перемирие, чтобы закрепить свои завоевания. Но на самом деле это будет только временное перемирие, необходимое для продолжения войны.

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