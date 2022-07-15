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Российский артиллерист признался, что стреляет вслепую

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  • 15.07.2022, 16:45
  • 3,914
Российский артиллерист признался, что стреляет вслепую
иллюстрационное фото

Иногда попадает по своим.

Оккупанты в ужасе рассказывают своим родным, как над ними издеваются их командование на войне в Украине.

Российские военные бросают своих раненых товарищей по оружию в поле, где они умирают, пишет "Главред".

В перехвате разговора, который опубликовала украинская разведка, оккупант признался своей жене и матери, что военные РФ стреляют наугад, без цели. А когда стреляют по ним, своих раненых бойцов они просто покидают в поле, где те и умирают.

"Мы стреляем в слепую. Мы даже не знаем куда, по каким целям", – объясняет российский артиллерист своей жене и матери.

Он также признается, что бывает и такое, когда они стреляют и "по своим".

"Полтора месяца половина мозга не работала и половина тела. Сейчас восстановилось. Он никого не узнает. Ну и все, он дурак", — отмечает солдат.

Также он рассказывает, что в его подразделении около двухсот убитых, а раненых солдат никто не эвакуирует.

"Здесь раненых оставляют и они (совсем - ред.) никому не нужны. И они умирают в поле, потому что никто их не забирает", – говорит оккупант.

В то же время оккупант признался, что больше всего боится не смерти, а "красной печати" в документе, что он отказался участвовать в войне.

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