В Бобруйске погиб военнослужащий-контрактник 4 15.07.2022, 16:46

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Версии случившегося разнятся.

О том, что в их городе 12 июля хоронили военнослужащего, «Зеркалу» рассказали несколько читателей из Хойников. Они обратили внимание, что похороны проходили вечером, в 19.30, а процессию сопровождали военные. Версии случившегося у жителей разнятся: кто-то говорил, что хоронили солдата-срочника, которого нашли на железной дороге с огнестрельными ранениями, кто-то — что военнослужащий попал под поезд. Журналисты попытались узнать обстоятельства ЧП.

Погибшего звали Валерий Калыхан, ему 21 год. Парень служил связистом в Бобруйске. Как все точно случилось, в семье не знают. По словам родственника Валерия, сейчас идет расследование:

— Знаю только, что все случилось в нерабочее время. Они в тот день с друзьями отдыхали, жарили шашлыки. Он не пил, потому что был за рулем. И каким-то образом Валера оказался в другой части города и попал под поезд. Сейчас идет расследование.

Мужчина стал служить в полку связи по контракту совсем недавно: в мае, после того как закончилась его «срочка». До этого Валерий окончил Полесский государственный аграрный колледж в Калинковичах по специальности «Техническое обеспечение процесса сельскохозяйственного производства».

— Не сказать, чтобы он мечтал об армии. Оставаться по контракту решил почти через год службы, — объясняет родственник погибшего. — Остался в той же части, где и служил. Ему там очень нравилось. Когда он служил, срочников было немного, все дружно жили. Очень часто он встречался с сослуживцами.

Мужчина считает, что Валерий не мог сам броситься под поезд. Говорит, у него просто не было на это причин:

— Он хотел жить. Мечтал купить машину, до этого рассказывал, как приобрел плазму. Матери и отцу очень помогал: у них многодетная семья — четверо детей. Он вообще очень добрый был и позитивный. Незадолго до случившегося он находился в отпуске в Хойниках, мы с ним встречались, гуляли — никаких проблем не заметил. У него были планы, собирались в деревню поехать отдохнуть…

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