В Польше собрали уже две трети суммы на «Байрактар» для Украины 1 15.07.2022, 17:00

Акцию активно поддержали белорусы, выступающие против политики режима Лукашенко.

В рамках кампании по сбору средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" для Украины поляки собрали уже более 14,5 млн злотых (примерно 3 миллиона долларов) - около двух третей нужной суммы.

Об этом объявил инициатор кампании, журналист Славомир Сераковский, пишет "Европейская правда".

К середине дня 15 июля на счетчике сбора - 14 млн 570 тысяч злотых из необходимых 22,5 миллионов злотых. Свои взносы с начала кампании внесли более 131 тысячи человек. До конца сбора остается 13 дней.

По плану, если за месяц полную необходимую сумму собрать не удастся, средства перечислят на нужды ВСУ на спецсчет Национального банка Украины. Так же планируют сделать с избытком средств, которые поступят после преодоления отметки 22,5 млн злотых.

Акцию, которую начал польский публицист, поддерживают, в частности, белорусы, выступающие против политики режима Александра Лукашенко.

"Мы хотим дать четкий сигнал, что белорусы смотрят на кошмар Украины совсем иначе, чем режим Лукашенко", - подчеркивает Томаш Сулима, польский журналист белорусской национальности, который создал специальный счет для белорусов Польши.

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