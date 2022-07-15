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Журналисты проверили рыбу фирмы, которая красила кету под форель

  • 15.07.2022, 17:25
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Журналисты проверили рыбу фирмы, которая красила кету под форель

История получила продолжение.

Вчерашняя новость о том, что сотрудники одного предприятия красили кету и продавали под видом форели, навела на простую мысль: как это возможно? Крупное предприятие, огромные масштабы фальсификата (не менее 12,5 тыс. упаковок!), реализация в крупной торговой сети. На каком этапе ломаются все фильтры контроля и есть ли он вообще? Журналисты onliner.by сходили в магазин и увидели — рыба под брендом из новости МВД лежит на полке.

На видео из ролика, который опубликовало МВД, упаковка заблюрена, но легко угадывается бренд — «Океан в подарок» от компании «Белвнешрыбторг». Это не какой-нибудь цех по производству искусственной икры в подвалах — это крупнейший импортер и производитель продукции из рыбы в Беларуси (так написано на их сайте), один из начинателей рыбного рынка в республике, работает с 1994 года.

В каталоге их продукции есть соленая форель (и нет кеты!) — в фасовке по 150, 200 и 300 г. Но цельным куском, а не кусками, как в вакуумной упаковке из видео.

Журналисты связались с представителями компании. Они уточнили, откуда информация о том, что попалась их продукция, а потом отказались от комментариев:

— Если что-то захотим сказать, свяжемся.

Где продавалась эта рыба? В новости говорится о реализации через «крупную торговую сеть». Журналисты нашли покупателя, он рассказал где:

— Несколько недель назад я купил такую пачку в магазине Green.

В Green от комментариев также отказались, сославшись на необходимость расследования и получения информации от поставщика.

— Пока речь у МВД идет о конкретной партии, а не всей продукции.

Рыба в пачке из новости и сейчас продается.

Пачка, которой поделился читатель, маркирована первыми днями июня. Написано, что это форель.

Открываем

Внутри — никаких следов краски нет — капли жира светло-розового цвета.

По консистенции и вкусу — обычный промышленный продукт: мягкая на грани фарша, чуть пересоленная. После обработки продукта вы не определите исходник: форель это или другая рыба.

На видео от МВД хорошо виден рассол насыщенно-красного цвета. Если наша рыба оттуда, возможно, она вернет чуть краски в воду? Ничего подобного — только пузырьки жира.

Вот вопросы, которые возникли у журналистов:

— чем красили рыбу и почему это опасно для здоровья?

— не менее 12,5 тыс. пачек такой рыбы было продано — имеют ли покупатели право на компенсацию?

— продавалась ли она в других магазинах, помимо Green?

— что будет сделано, чтобы ситуация с открытой продажей фальсификата с неопределенным уровнем вреда не повторилась?

А в чем проблема? Чем опасна кета?

Ничем, конечно. И кета, и форель — это лососевые. Как и семга, кижуч или горбуша. Но кета стоит примерно в два раза дешевле форели, отличается по вкусу и обладает более сухой консистенцией. А еще мясо кеты бледнее и скорее розовое, чем красное.

Проблема в возможной вредности добавок и обмане.

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