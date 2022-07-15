Генерал армии США: Украина может победить Россию в течение года 4 15.07.2022, 17:35

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Марк Арнольд

Это разрушит власть Путина в РФ.

О том, почему НАТО должно непосредственно вмешаться в российско-украинскую войну, угрозе глобального ядерного конфликта, возможности победить Россию за год – в интервью РБК-Украина рассказал американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд.

Скоро пройдет уже пять месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И пока конца боевым действиям не видно. В Кремле собираются продолжать оккупацию украинского Донбасса и аннексировать часть уже захваченных территорий.

Украина накапливает силы и вооружения и готовится к масштабному контрнаступлению и освобождению всей своей территории, а Запад обещает нам в этом максимально помогать.

Но бригадный генерал армии США в отставке Марк Арнольд полагает, что пока о переходе к стадии "войны на истощение" говорить еще рано. При этом, по его мнению, Украина и Запад должны поставить целью разгромить Россию военным путем на протяжении года.

И это вполне реально – но при условии, если НАТО или меньшая коалиция во главе с США непосредственно втянутся в войну, в ее воздушном компоненте. А это необходимо, чтобы показать России, да и любому другому ядерному государству, что они не могут вести даже обычную агрессию против своих соседей, прикрываясь ядерным оружием как щитом.

Марк Арнольд прослужил в американской армии 37 лет, в основном – в силах специального назначения ("зеленых беретах"), участвовал в войнах в Ираке и Афганистане, после был топ-менеджером ряда крупных компаний в США, входит в наблюдательные советы и советы директоров ряда NGO и университетов.

– Сопротивление украинской армии и всего украинского народа продолжается уже пятый месяц. В целом, наблюдая за этой войной с профессиональной точки зрения, как вы оцениваете действия украинской армии и украинского военного руководства?

– Украинская армия, все украинские военные выступили блестяще. Очевидно, это превзошло все ожидания западных стран.

Украинская армия действует гибко и позволяет своим младшим командирам принимать решения и проявлять инициативу, когда они видят такие возможности. Высшее руководство хорошо балансирует ограниченным количеством войск, которые у него есть, между исходящими из Беларуси угрозами на севере, угрозами Харькову и области, Донбассу и южными районам. Ваше высшее военное руководство в своих оперативных решениях проявило себя превосходно.

– Как вы сказали, мало кто в мире ожидал, что наша армия и страна в целом, смогут быть настолько стойкими. В этом была причина того, что Украина не получала достаточно военной помощи в первые недели этой полномасштабной войны? Ведь многие аналитики пророчили скорое поражение Украины – следовательно там не видели смысла что-то нам давать.

– Это, наверное, самая существенная причина того, что Украина не была вооружена должным образом. Но, откровенно говоря, вооружение Украины в первые недели войны не было самой большой ошибкой.

Действительно ли НАТО и западные страны достаточно тесно сотрудничали с Украиной в течение последних восьми лет, чтобы выстроить надежное военное сдерживание в Украине? А это, возможно, в первую очередь предотвратило бы эту войну.

– На сегодняшний день Украина получает достаточно оружия, в котором она нуждается?

– Украина уже получает одни из лучших вооружений с Запада. Нужно гораздо больше. Но проблема в том, что производственные мощности западных стран, для производства нового оружия и усовершенствованных боеприпасов, находятся на уровне мирного, а не военного времени. И до февраля этого года Запад не создавал собственных запасов обычных вооружений и боеприпасов, чтобы выдержать затяжную войну.

– То есть вы видите проблему в том, что многие западные страны до сих пор действуют и продолжают мыслить так, как они мыслили в мирное время, что они не трансформировались и не поняли, что мы сейчас находимся уже в другом мире, после 24 февраля?

– НАТО и другие западные страны, которые поддерживают Украину, видят в этом совершенно другой мир. И мы можем говорить о том, как быстро изменилось НАТО за последние три месяца.

Но есть проблема в поставках высокотехнологичного вооружения, которое нужно Украине, и просто достаточных поставках низкотехнологичных вооружений и транспортных средств с Запада. Ведь Западу очень трудно быстро увеличить свои возможности по ремонту резервной военной техники для поставки в Украину, и производить более совершенное оружие и боеприпасы. Это длинная и сложная цепочка поставок. И быстро увеличить эти производственные мощности не получится.

– Значит ли это, что в каком-то обозримом будущем Украине не стоит надеяться на быстрое увеличение этих поставок только потому, что это технически невозможно?

– Я думаю, что точно может быть увеличение поставок в Украину. Что будет сложно, так это снабжать Украину на долгосрочной основе.

– Давайте перейдем к конкретным видам вооружения. Что больше всего сейчас нужно Украине?

– Путь Украины к победе в этой войне начинается сейчас с того, что называется "глубокой операцией". А глубокая операция – это разрушение поставок российского топлива, транспортных узлов, командных центров, складов с боеприпасами, возможностей России, в пределах самой России, производить топливо. Поэтому Украине нужно современное оружие большой и средней дальности, чтобы вести эту битву.

Украине надо достаточно обычной техники и вооружений, профессионально подготовленных военных, чтобы вытеснить россиян из Украины, включительно с Крымом. Я не могу сказать точные цифры. Но для этого нужны более совершенные ударные дроны.

Нужна авиация всех типов, в том числе для проведения специальных операций. И нужен наземный персонал и инфраструктура для них. Этого можно достичь в течение одного года, если Запад выделит ресурсы на ремонт и модернизацию своей резервной техники и поставит ее Украине, а также продолжит обучение украинцев сложной технике, включая авиацию.

– Явная военная победа над Россией – возвращение контроля за всей нашей территорией, в том числе Крымом, военным путем – практически возможна?

– Я думаю, что это возможно, потому что у украинского народа, украинских воинов есть мотивация добиться этого. У Запада есть возможности обеспечить Украину оружием, чтобы победить Россию в течение одного года.

Но я хочу пойти дальше… На Западе я окажусь в меньшинстве (со своим мнением, – ред.). Я считаю, что Украине нужна западная авиация, чтобы победить Россию в ближайшие несколько месяцев, в течение следующего года.

– Вы говорите о более непосредственном военном участии НАТО в войне, верно?

– Да. Я считаю, что НАТО или меньшая коалиция во главе с Соединенными Штатами должны поставить цель поражения России в Украине – с помощью их военно-воздушных сил и украинских сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил.

Я считаю, что нельзя допустить, чтобы ядерные угрозы России использовались как щит. Использовались любой ядерной державой, которая реализует свои злые цели, используя свои обычные вооруженные силы. Я полагаю, что Запад только поощряет еще большую агрессию, уступая этим угрозам.

– А как вашу идею непосредственного участия НАТО или меньшей коалиции в войне можно реализовать на практике? Означает ли это какую-то бесполетную зону над Украиной? Американцев, поляков или литовцев, которые на своих истребителях летают над Украиной и стреляют прямо в россиян?

– Это все очень непросто. И именно поэтому почти все аналитики и политические лидеры хотели бы этого избежать. Для реализации этого потребуются месяцы. Военно-воздушные силы, силы ПВО, в Польше, в районах рядом с Украиной, коалиция, командная структуры – мы в состоянии это сделать. При этом Украина является ключевым партнером в этой коалиции.

И у нас самих есть смелые люди, которые будут оказывать непосредственную авиационную поддержку и спасать наших пилотов, когда по ним будут стрелять, а некоторые из них будут сбиты.

– Рассуждая о возможности непосредственного участия в войне, западные политические лидеры говорят, что они должны делать что-то, чтобы уменьшить ущерб от этой войны, но не увеличивать ее масштабы. Это популярный аргумент, который звучал тысячи и тысячи раз. Вы не видите риска превращения этой войны в настоящую глобальную третью мировую, с применением ядерного оружия?

– Это возможно. Но в каждой войне есть угроза эскалации, в том числе и в этой. Я полагаю, что силы внутри России, политические силы внутри нее, предотвратили бы инициирование Россией ядерной войны.

Я считаю, что угроза в адрес России со стороны подавляющей мощи, ядерной мощи Запада, подавляющей конвенциональной военной мощи Запада должны быть использованы для поддержки Украины. Показывая пример того, что ядерные державы не могут использовать свои обычные вооруженные силы для агрессии против невинных демократических стран, при этом угрожая использовать свое ядерное оружие. Отказ от этого, отказ от использования НАТОвской или коалиционной авиации для нас является стратегической ошибкой.

– Но пока что вы видите признаки того, что эта война превращается в войну на истощение и может затянуться на годы, и действительно ли Украина и Россия полностью готовы к такой долгой, затяжной войне?

– Я не думаю, что война уже превратилась в войну на истощение. Мы еще не на этом этапе. Да, война может затянуться на годы. Россия могла бы мобилизовать свои резервы, значительно увеличить масштабы призыва в армию и свои производственные мощности для низкотехнологичных бронетехники, оружия и боеприпасов для долгой войны.

Россия при Путине не остановится. Даже достигнутое путем переговоров прекращение огня будет лишь временным. Путин не хочет, чтобы демократическая Украина укрепилась за счет современного оружия и большой, профессионально подготовленной армии. Вот почему я считаю, что Украина должна закончить эту войну военным путем. И начинается она с той "глубокой операции", о которой я говорил.

Жизненно важно, чтобы это произошло, потому что это разрушит доверие к Путину и, в конечном счете, власть Путина в России.

– Правильно ли говорить, что Россия уже проиграла эту войну на стратегическом уровне? Что пусть Россия еще может одерживать какие-то мелкие победы, может захватить тот или иной город, но на стратегическом уровне – Россия уже проиграла эту войну, учитывая глобальную коалицию вокруг Украины, помощь Украине, санкции против РФ?

– Да, я согласен с тем, что Россия проиграла войну на стратегическом уровне, потому что Запад и НАТО более чем когда-либо полны решимости выстроить систему ее сдерживания конвенциональными средствами. А главной угрозой, заявленной НАТО, теперь является Россия.

К сожалению, я считаю, что время благоприятствует России в этой войне. Россия при Путине – в условиях бесконечной войны с Украиной. Как я уже говорил, Украина обладает стойкостью своего народа, своих воинов и своей мотивацией победить Россию. Украина может победить.

Но Запад может устать поддерживать затяжную войну. Украине нужно более 5 миллиардов долларов каждый месяц для поддержания своей экономики. А Запад это экономически не вытянет. Поэтому я считаю, что Украина должна победить, и она должна победить в течение следующего года.

– Вы уже сказали, что за последние несколько месяцев НАТО сильно изменилось. Вы можете объяснить суть этих изменений?

– Мы видим новости о том, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО до конца этого года. Страны-члены НАТО сейчас решили наконец-то инвестировать больше в свои конвенциональные вооруженные силы. Увеличение сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек – большая новость. Это лишь некоторые из иллюстраций того, как НАТО изменилось и изменилось быстро.

– На ваш взгляд, какая реальная цель Запада, в частности США, в этой войне? Есть мнение, что тотальный разгром России, с вероятным ее распадом на несколько образований, не считается на Западе лучшим вариантом, потому что тогда возможна война между этими образованиями, а также неподконтрольное распространение ядерного оружия. Вместо этого Западу очень хотелось бы видеть Россию максимально ослабленной, но все же не распавшейся. Вы согласны с таким мнением?

– Лидеры и аналитики на Западе просто не рассматривают распад Российской Федерации как вероятную возможность, независимо от того, чем закончится эта война. Что возможно, с ослабленной Россией, – это реформа в России, с сохранением ее нынешней федерации. А реформы в России возможны только тогда, когда победит Украина.

– Война в Украине – в топе всех американских СМИ. На ваш взгляд как американца, чем нынешняя война в Украине отличается от других войн, таких как иракская, афганская, в которых США принимали непосредственное участие, в восприятии широкой публики?

– Корнем войны в Афганистане и Ираке были атаки против терроризма. А потом эти войны также стали сосредоточены на попытках создать демократические общества, продолжая бороться с террористическими организациями. Это концепции, которые американцы поддерживали, но не для длительных войн.

Подавляющее большинство американцев видят российско-украинскую войну совсем по-другому. Они видят вооруженную ядерным оружием нацию, военную диктатуру, безжалостно атакующую своего невинного демократического соседа. А американцы любят демократические нации-андердоги. В моем городе (Коламбус, штат Огайо, – ред.) многие люди повесили украинский флаг на своих домах.

– Может ли мировое сообщество что-то сделать, чтобы в будущем стали невозможными такие военные преступления, преступления против мирного населения, против человечности, которые были совершены россиянами в Буче, в Ирпене и во многих других городах Украины, чтобы такое больше никогда не повторилось в 21 веке?

– К сожалению, нет ничего, что можно было бы сделать, чтобы стали невозможными массовые военные преступления в будущем. Предотвращение войны и военных преступлений является одной из целей Организации Объединенных Наций. И способ избежать войны с такой военной диктатурой, как Россия, лежит через конвенциональное военное сдерживание.

Эту войну нужно закончить как можно быстрее, потому что иначе российских военных преступлений будет больше, украинцы продолжат страдать. Путин хочет перемолоть Украину в мелкий пепел и готов потратить на это много лет. Вот почему я считаю, что нам нужно положить конец этой войне как можно быстрее.

Также мне ясно, что Россия угрожает безопасности НАТО. И какая-то часть НАТО станет следующей целью российской агрессии. Она начнется медленно, в неконвенциональной манере, с кибератак, политического вмешательства посредством информационных операций и попыток разжечь гражданские войны в западных странах. А за этим, вероятно, последует попытка России аннексировать территории в Грузии, Литве, Латвии и Эстонии. НАТО может избежать этого, продолжая изолировать Россию, поддерживая демократические системы НАТО и укрепляя свои конвенциональные военные средства сдерживания.

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