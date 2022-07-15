Экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова приговорили к четырем годам колонии 1 15.07.2022, 17:47

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Андрей Пивоваров

Также ему запретили заниматься общественно-политической деятельностью.

Ленинский районный суд Краснодара приговорил экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова к 4 годам колонии общего режима по делу о «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК). Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в телеграм-канале.

Помимо этого, суд запретил Пивоварову заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета, в течение восьми лет, пишет novayagazeta.eu.

«Что бы мне не вынесли, я остаюсь свободным человеком сегодня», — приводит слова Пивоварова перед оглашением приговора телеграм-канал его команды.

Прокуратура запрашивала для Пивоварова пять лет колонии общего режима.

Экс-главу «Открытой России» задержали в аэропорту Петербурга 31 мая 2021 после того, как он прошел регистрацию на рейс в Варшаву, куда он собирался на отдых. Суд в Краснодаре отправил Пивоварова в СИЗО.

Следователи утверждают, что в августе 2020 года экс-глава «Открытой России» разместил в открытом доступе «сведения агитационного характера» в поддержку «нежелательной» организации. Позже выяснилось, что речь идет о посте в фейсбуке.

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