В Беларуси подорожала бытовая техника

В Беларуси подорожала бытовая техника1
- 15.07.2022, 17:52
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Как изменилась стоимость отдельных товаров.
В июне цены на непродовольственные товары в Беларуси выросли на 1,5% по отношению к маю. По данным официальной статистики, подорожали бытовая техника и электротовары, пишет издание «Белорусы и рынок».
Больше всего в июне подорожали электрические мультиварки — на 6,05% по отношению к маю текущего года. Увеличилась также и стоимость холодильников, которые стали дороже на 5,13%. Цены на посудомоечные машины в июне выросли на 3,84%.
Увеличилась стоимость и другой бытовой техники и электротоваров:
электрический фен стал дороже на 4,36%,
музыкальный центр (мини-система) — на 3,76%,
электрическая розетка — на 3,03%,
стиральная машина — на 2,17%,
электрическая соковыжималка — на 2,12%.
Кроме того, выросли цены на пылесосы (на 1,71%), электрочайники (на 1,51%), микроволновки (на 0,98%), утюги (на 0,91%).
По данным Национального статистического комитета, в денежном выражении стоимость отдельных товаров в Беларуси изменилась так*:
электрическая мультиварка: май — 298,18 руб., июнь — 313,14 руб.;
холодильник: май — 1434,90 руб., июнь — 1520,17 руб.;
посудомоечная машина: май — 1581,31 руб., июнь — 1628,56 руб.;
стиральная машина: май — 1175,73 руб., июнь — 1237,89 руб.;
пылесос: май — 360,08 руб., июнь — 372,20 руб.
*Средние цены на товары, реализуемые в розничной сети (в магазинах и на городских рынках).
Отдельные товары все же сбавили в цене. К примеру, телевизоры в июне по сравнению с маем стали дешевле на 1,98%, электродрели подешевели на 0,25%.
В целом, в первом полугодии цены на непродовольственные товары в Беларуси выросли на 15,68% в сравнении с январем-июнем 2021 года. Электротовары стали дороже на 17,51%, телерадиотовары — на 21,78%.