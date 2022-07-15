В ЕС анонсировали седьмой пакет санкций против РФ: что изменится

В ЕС анонсировали седьмой пакет санкций против РФ: что изменится3
- 15.07.2022, 18:05
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Санкций будут продлены до января 2023 года, когда состоится их следующий пересмотр.
В пятницу, 15 июля, Еврокомиссия анонсировала седьмой пакет антироссийских санкций, вызванных ее вторжением в Украину. В частности, ЕС собирается ввести эмбарго на золото и расширить запрета на экспорт технологий в РФ. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.
"Сегодня Европейская комиссия одобрила совместное предложение о новом пакете мер по поддержанию и усилению эффективности шести масштабных и беспрецедентных пакетов санкций ЕС против России", - заявили в ЕК.
Эмбарго на российское золото нацелено на лишении государства-агрессора крупнейшей статьи его экспорта, которое не относится к энергетике.
Также предполагается расширить запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения и технологий и ввести новые персональные санкции.
Седьмой санкционный пакет будет направлен на согласование и разъяснение мер из предыдущих пакетов, и на согласование мер среди всех государств-партнеров, в частности "Большой семерки".
Ограничения не коснутся торговли агропромышленной продукцией России с третьими странами.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о продлении санкций до января 2023 года, когда состоится их следующий пересмотр.