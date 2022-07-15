закрыть
15 июля 2022, пятница, 20:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лунинец теперь военный городок?

6
  • 15.07.2022, 18:12
  • 6,736
Лунинец теперь военный городок?

От лунинецкого аэродрома до границы с Украиной чуть больше 50 километров.

На территории Лунинецкого района находится военный аэродром. Здесь располагается воинская часть 65408, на базе которой дислоцируется техника. От аэродрома до границы с Украиной чуть больше 50 км, пишет сайт «Медиа-Полесье».

После развала СССР аэродром эксплуатировался крайне редко, лишь для учений. Но в последние годы снова задействован для выполнения боевых задач.

Как рассказывал ранее командир части, на дежурства и в наряды заступают контрактники. Периодически в Лунинце осуществляются полеты, проводят разного рода учения, тренировки, выполняются дозаправки воздушных судов.

Перед проведением совместных белорусско-российских «учений» в феврале этого года на аэродром в Лунинец приезжал Лукашенко. Во время визита стало известно, что в Лунинецком районе планируют разместить новые зенитные ракетные комплексы.

Позже появилась информация, что на территории райцентра, прилегающей к местному аэродрому, планируется возведение двух жилых домов и нескольких казарм для российских военных.

Размещение российской авиабазы на белорусской земле может стать реальностью в ближайшее время.

В Лунинецком райисполкоме состоялось совещание с руководителями строительных предприятий. До их сведения довели, что в кратчайшие сроки на территории, прилегающей к местному аэродрому, нужно возвести несколько казарм и два жилых дома для российских военных.

Но, видимо, от строительства новых казарм решили отказаться в пользу ремонта уже существующих.

В настоящее время проводится открытый конкурс по выбору поставщика системы утепления для производства работ на объекте «Реконструкция казармы инв. №2/32 в военном городке «Лунинец».

При этом ни сроки выполнения работ, ни ориентировочная стоимость не указаны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина