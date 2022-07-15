Лунинец теперь военный городок? 6 15.07.2022, 18:12

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От лунинецкого аэродрома до границы с Украиной чуть больше 50 километров.

На территории Лунинецкого района находится военный аэродром. Здесь располагается воинская часть 65408, на базе которой дислоцируется техника. От аэродрома до границы с Украиной чуть больше 50 км, пишет сайт «Медиа-Полесье».

После развала СССР аэродром эксплуатировался крайне редко, лишь для учений. Но в последние годы снова задействован для выполнения боевых задач.

Как рассказывал ранее командир части, на дежурства и в наряды заступают контрактники. Периодически в Лунинце осуществляются полеты, проводят разного рода учения, тренировки, выполняются дозаправки воздушных судов.

Перед проведением совместных белорусско-российских «учений» в феврале этого года на аэродром в Лунинец приезжал Лукашенко. Во время визита стало известно, что в Лунинецком районе планируют разместить новые зенитные ракетные комплексы.

Позже появилась информация, что на территории райцентра, прилегающей к местному аэродрому, планируется возведение двух жилых домов и нескольких казарм для российских военных.

Размещение российской авиабазы на белорусской земле может стать реальностью в ближайшее время.

В Лунинецком райисполкоме состоялось совещание с руководителями строительных предприятий. До их сведения довели, что в кратчайшие сроки на территории, прилегающей к местному аэродрому, нужно возвести несколько казарм и два жилых дома для российских военных.

Но, видимо, от строительства новых казарм решили отказаться в пользу ремонта уже существующих.

В настоящее время проводится открытый конкурс по выбору поставщика системы утепления для производства работ на объекте «Реконструкция казармы инв. №2/32 в военном городке «Лунинец».

При этом ни сроки выполнения работ, ни ориентировочная стоимость не указаны.

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